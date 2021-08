5 způsobů, jak IT zajistí podniku nové příjmy (I)

IT šlo během pandemie nad rámec toho, aby urychlilo digitální iniciativy a udržovalo organizace v chodu. Avšak po komplikovaném finančním roce se podniky ještě více opírají o IT a zadávají vedoucím IT úkol spočívající ve vytváření nových iniciativ generujících příjmy.

Podle zprávy IDG z roku 2021 o stavu CIO se drtivá většina CIO (96 procent) vyjádřila tak, že jejich role se rozšiřuje nad rámec tradičních IT povinností. Mezi akce, které mají stále větší význam při zvyšování příjmů nebo při podpoře vytváření nových produktů a služeb, patří automatizace obchodních a/nebo IT procesů, přímá interakce se zákazníky a rozvoj zákaznických cest.

„Status quo již nestačí,“ říká Susie Cummingsová, hlavní a celostátní vedoucí IT služeb ve společnosti BDO Digital. Nyní je organizačním trendem hledat katalyzátory pro inovace, které dříve nebylo nutné hledat interně, říká. Čím dál častěji se nejvyšší vedení v této souvislosti spoléhá na IT.

„Pandemie zesílila pozornost na IT oddělení a všichni se snažili zajistit vzdálenou práci a udržení zapojení zaměstnanců. Nyní existuje velká poptávka po IT, aby přidala hodnotu podniku,“ říká Cummingsová.

Následuje je pět reálných příkladů vedoucích IT, kteří využívají informační technologie ke generování tržeb pro své organizace.

1. Proměna interní aplikace na produkt

Začalo to jako iniciativa k výměně trysek na interních stříkačkách čipů, což jsou zelené desky, které vstupují do počítačů a časem se opotřebovávají. To může způsobit, že se čipy dostanou na špatné místo, říká Chris Nardecchia, senior viceprezident a hlavní digitální a informační ředitel společnosti Rockwell Automation, globálního dodavatele systémů průmyslové automatizace a správy informací.

Může to také vést k prostojům, když je nutná údržba, což je nákladné.

„Řekli jsme si: ‚Nebylo by skvělé, kdybychom mohli předvídat, kdy tyto trysky selžou?‘“ vzpomíná Nardecchia. Asi před 18 měsíci jeho datový a analytický tým vytvořil algoritmus strojového učení.

„Jistý výrobce OEM, který vyrábí stroj s tryskami, viděl, co děláme, a řekl, že i oni to chtějí využít, takže jsme jim aplikaci prodali,“ říká. „Tohle není v našem standardním katalogu produktů.“

Nyní má Rockwell další zákazníky, kteří mají o aplikaci zájem, a to i z řad těch, kteří dosud mezi jejich zákazníky nepatřili.

Tohle je součástí myšlenky „Rockwell on Rockwell“, konceptu, který Nardecchia formalizoval, když do společnosti nastoupil před třemi lety. Společnost používá mnoho produktů, které vyrábí – a používá je také jako příležitost ukázat se před zákazníky.

„Jde tedy spíše o koncept pít vlastní šampaňské a poté se o něj podělit se zákazníky a zjistit, zda jim chutná,“ říká.

A evidentně ano. Tržby z aplikace pro stříkačky čipů měly v prvním roce 190% návratnost investic a dokonce 680% na dobu neurčitou.