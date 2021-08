5 způsobů, jak IT zajistí podniku nové příjmy (III)

> předchozí část

4. Architektura IT pro urychlení dodávky produktů

Posláním banky Varo Bank je usnadnit Američanům virtuální bankovnictví tím, že nabízí přehledy v reálném čase, které jim mohou pomoci zlepšit jejich finanční zdraví. U tohoto startupu, který byl spuštěn v říjnu 2020, nehleděl jeho CTO Deep Varma na žádnou starší technologii, a tak vybudoval architekturu mikroslužeb pro vývoj nezávislých služeb po malých částech.

„Je snazší vytvořit část kódu, která se nestará o stav technologie,“ říká Varma. „Budováním mikroslužeb se můžete pohybovat mnohem rychlejším tempem, protože máte stavební kameny.“ Mikroslužby komunikují se sítí služeb, což banku vedlo k tomu, aby mohla rychleji dodávat nové produkty, říká.

Samotná platforma se budovala rok a půl, nyní však mohou být nové aplikace roztočeny za několik měsíců. Dnes banka obsluhuje „miliony zákazníků“, má dvě hlavní vydání produktu a v mikroslužbách dosáhla tříciferných hodnot, říká.

Myšlenkou mikroslužeb je neustále přidávat s tím, jak se učíte, říká Varma.

„IT umožnilo virtuální bance být agilní a rychleji a v rozsahu schvalovat nové šekové a spořicí účty,“ říká Varma. „Na konci dne jsou přímé a nepřímé příjmy a my jsme součástí obou.“

5. Transformace prodeje analýzou datových sil

Společnost BDO Digital začala spolupracovat s jistou výrobní a distribuční organizací před několika lety „když si uvědomili, že již nejsou konkurenceschopní z hlediska prodeje a zákaznických služeb,“ říká Cummingsová. Její tým pracoval s různými interními obchodními partnery na shromažďování dat z různorodých zdrojů v organizaci.

Cílem bylo podívat se na vztahy mezi dříve „silovanými“ daty. Společnost BDO Digital poté pomohla organizaci vyvinout mobilní aplikaci, která by prodejcům umožnila přejít do prostředí zákazníka, hovořit historickými nákupními vzory a podívat se na konkurenceschopné ceny za nabídky produktů – to vše za běhu, říká Cummingsová.

„Nyní mohou prodejci využít zásob a prohlédnout si historické vzorce a pochopit, kdy dojde k obnově, i vzorce spotřeby.“ Tímto způsobem mohou pomoci zákazníkovi učinit rozhodnutí na 30minutové schůzce, „místo aby jim získali informace a poskytli je s nabídkou v tradičním prodejním modelu,“ což vyžaduje delší proces, říká Cummingsová.

Jednalo se o první fázi „velmi rozsáhlého projektu“, ale Cummingsová tvrdí, že daná organizace „okamžitě začala generovat příjmy a porazila svou konkurenci díky tomu, jak rychle dokázali dostat informace k prodejcům pomocí mobilní aplikace a zhustit prodejní cyklus.“

Nyní IT skupina BDO Digital pracuje na samoobslužném portálu s IT skupinou organizace, aby zákazníkům umožnila najít odpovědi na otázky. To podle ní uvolnilo prodejce, aby byli produktivnější. Organizace rovněž pracuje na náhradě svého CRM systému a implementaci RPA.

Organizace někdy nerozumějí tomu, jaké údaje potřebují, ani vztahům mezi daty, protože byla v různých obchodních oblastech tak dlouho potlačována, říká Cummingsová. „To je velká oblast, na které jsme pracovali – těžba dat a jejich spojování, abychom zákazníkům poskytli informace, které nikdy předtím neměli.“

Dodává, že identifikace „duplicitních dat a jejich vyčištění a převedení do formátu, který je spotřebovatelný pro řízení rozhodnutí, je jednou z nejdůležitějších věcí, které může IT odělení udělat.“