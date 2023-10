AI chrání před kybernetickými hrozbami už desetinu firem, další ji zvažují zavést

Bezmála 80 % českých rodičů by se z rodičovské dovolené vrátilo dřív do práce, pokud by jejich zaměstnavatel zaručil péči o dítě v rámci firemní školky nebo dětské skupiny. Vyplývá to z výzkumu, který realizovala poradenská skupina Moore Czech Republic. Podle expertů v dnešní době přehřátého trhu práce s rekordně nízkou nezaměstnaností čelí mnoho firem výzvě udržet talentované zaměstnance. Firemní mateřské školky a skupiny se stávají důležitým nástrojem motivace zaměstnanců. Necelých 15 % respondentů z řad rodičů s dětmi ve věku 1 rok až 6 let uvedlo, že jejich zaměstnavatel nabízí možnost využití firemní školky. U firemních dětských skupin se pak jednalo o méně než 10 %. „V České republice není tato podpora zatím standardem. Zájem zaměstnanců by rozhodně byl. Přes 60 % rodičů, kteří školku či dětskou skupinu nemají k dispozici, uvedlo, že by ji rádi využili. Za nedůležitý považuje benefit firemní školky či skupiny pouze 13 % respondentů,“ uvádí Marcela Hrdá, partnerka poradenské skupiny Moore Czech Republic.