AI v logistice usnadní práci a předpovídá krizové situace

Nový průzkum ukazuje, že podniky mají důvěru v technologie, které zvyšují jejich produktivitu. Při dokončení svých procesů digitální transformace ovšem čelí velkým znalostním a dovednostním překážkám. Evropské podniky očekávají, že digitální transformace technologií zvýší jejich produktivitu v průměru o 38 % za pouhé tři roky, přičemž celková návratnost investic (ROI) se očekává za necelých pět let. Procesy digitální transformace však dosud dokončilo v průměru pouze 15 % organizací. Téměř 40 % respondentů uvedlo, že mají pocit, že jejich organizace zaostává za konkurencí, pokud jde o digitální transformaci. Hlavními překážkami zavádění transformativních digitálních technologií byly: nedostatek interních znalostí (35 %), nedostatek interních IT pracovníků, zdrojů a dovedností (32 %), obavy ohledně interoperability se stávající IT infrastrukturou (30 %) a nedostatek externí specializované IT podpory nebo povědomí specializovaných poskytovatelů (30 %).

Zdroj: Průzkum Panasonic