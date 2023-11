Air Bank a spolu s ní dalších pět bank dnes spustilo platby na kontakt

Společnost Total Service přivítala nového CEO a předsedu představenstva Jana Šlapala. Akcionáři, kteří vedou společnost už přes 25 letech, ho do představenstva přizvali, aby převzal rozjetý vlak, který v právě skončeném fiskálním roce překonal obrat jedné miliardy korun. Tato změna otevírá dveře k dalším inovacím, podpoře nových trendů, budování compliance a síly značky. Honza se narodil před 54 lety v Jihlavě. Vystudoval ČVUT a VŠE, kde získal tituly v oborech strojního inženýrství, ekonomie a IT. Svou kariéru začal v IT sektoru a následně zastával pozice finančních či generálních ředitelů v různých společnostech, např. v Schindler Elevator (osm let, CFO) a skupině Bilfinger (deset let, CFO/CEO). Mezi své koníčky řadí golf, lyže, kola, kulturu a cestování. Nový šéf si tedy do Total Service přináší bohaté zkušenosti z vedoucích pozic a po více než 20 letech se vrací do oblasti IT.