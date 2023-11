Akcie společností zaměřených na udržitelné zdroje: Nové regulace ESG a ochrana drobných investorů

S dalším vývojem těchto směrnic se finanční prostředí postupně stává transparentnějším, udržitelnějším a odpovědnějším, přičemž příklady udržitelných akcií ukazují potenciál pro etické i ziskové investiční volby.





V tomto článku se zabýváme nejnovějším vývojem v oblasti směrnic ESG, jejich významnou úlohou při ochraně investorů a slibnými pokroky v oblasti účinného šíření spolehlivých informací na podporu svědomitých investičních rozhodnutí.

Zájmy spotřebitelů vůči skupině drobných investorů

Soubor opatření týkající se retailových investic, který nedávno komise oznámila obsahuje několik bodů, které jistě spoustu drobným investorům dodají pocit bezpečí při učinění investičních rozhodnutí. Tyto body se týkají především ochraně investorů před falešnými informacemi, v této souvislosti byl zmíněn tzv. Greenwashing – jedná se o šíření falešných informací o udržitelnosti a ekologických záměrů jisté společnosti a jejího produktu za cílem zvýšení reputace a dojmu o pozitivních úmyslech vůči ekologické situaci. Toto mohlo spoustu investorů zmást, avšak nové oznámení zvyšuje transparentnost o investičních produktech a službách a také srovnatelnost nákladů, což vede k pravdivým informacím, které mohou investoři použít k jejich analýze.

Mimo to soubor také zajišťuje vysokou úroveň kvalifikace finančních poradců a aby všichni drobní investoři dostávali alespoň jednou ročně přehledný výpis investiční výkonnosti jejich portfolia. Tyto zmíněné body chrání investory před klamavými obchodními praktikami.

Co je ESG?

ESG neboli „environmental, social and corporate governance“ jsou kritéria, které se zaměřují na formu investování, při které se mimo finančního zisku hledí také na udržitelnost a sociální impakt dané investice. ESG problematika se týká především výše zmíněného Greenwashingu. ESG se dělí na 3 faktory:

Environment faktor

Environment indikátory hodnotí vliv společnosti na životní prostředí. Hlavními kritérii jsou pak energetická efektivita, uhlíková stopa nebo schopnost zpracovávat odpad.

Sociální faktor

Sociální indikátory hodnotí vliv společnosti na širší veřejnost. Hlavními kritérii mohou být spokojenost zákazníků, diverzita ve společnosti, angažovanost zaměstnanců nebo charitativní dary. Studie tohoto faktoru pak ukazují, že společnosti s vyšší spokojeností zaměstnanců a přívětivějším prostředí si výkonnostně vedou lépe než srovnatelné společnosti.

Governance faktor

Governanace indikátory hodnotí standarty při vedení společnosti. Hlavními kritérii mohou být kompenzace vrcholového managementu, peníze použité na lobbying, míra korupce nebo transparentnost vůči akcionářům.

Postoj technologických společností k udržitelnosti a následný vývoj jejich ceny

V posledních letech se spoustu technologických gigantů staví k ekologické situaci a udržitelnosti otevřeně a ať už vlivem regulací nebo vlastním zájmem se tyto společnosti snaží zlepšit ve všech třech faktorech ESG a stát se tak vhodným adeptem pro investice podle ESG.

Maxim Manturov, vedoucí investičního výzkumu ve společnosti Freedom Finance Europe, říká, že: „Vzhledem k náladě, taktickým ukazatelům a silné sezónnosti je velmi pravděpodobné, že dojde k oživení a pokračování růstu. Obecně má akciový trh tendenci dlouhodobě růst, ale statisticky se vyskytují období slabých/silných měsíců. Například index S&P 500 má tendenci klesat v lednu a minima obvykle nastávají na začátku února. Únor však obvykle není silným měsícem a teprve v polovině března začínají ceny akcií růst a často dosahují vrcholu na začátku května. Květen znamená pro index S&P 500 začátek relativně slabého období aneb Prodej v květnu a odejdi. Toto slabé období obvykle trvá až do konce srpna. Jedinou výjimkou je krátké období růstu od poloviny června do poloviny července, ale obecně dochází v letních měsících k omezenému pokroku. Do konce srpna akcie obvykle vytvoří dno a začnou růst. Od poloviny září do začátku října nastává zpravidla další fáze oslabování. Teprve v říjnu se ceny dostávají z letního útlumu. Ceny zpravidla vykazují sílu až do konce roku.“

Index S&P 500 je tedy možností pro dlouhodobé investice, pokud se snažíte investovat do technologických společností. Tento ETF fond představuje nejznámější index, co se týče technologických společností a obsahuje akcie tech. gigantů na trhu s akciemi. Odborníci mají pro tento fond do konce roku kladné vize a jak můžete níže vidět na grafu ceny S&P 500 za poslední rok, nyní jeho růst lehce zpomalil vlivem sezónní výkonnosti, a tak se stává atraktivní investiční příležitostí.

Pokud jste se již rozhodli pro nákup akcie online, můžete také zvolit cestu podrobnějšího výzkumu a diversifikovat vaše portfolio skrz vámi zvolené akciové společnosti.

Před každou investicí je nutné si udělat podrobný průzkum a zvážit možná rizika, žádná investice totiž nezaručuje zisk a obezřetnost by měla být na prvním místě.

