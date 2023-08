Alba Rivas: Salesforce má jedinečnou komunitu, chci do ní vrátit, co mi dala

Na čtvrtek 27. dubna letos připadl Mezinárodní den dívek v IT (International Girls in ICT Day). Jeho cílem je zdůraznit význam žen a dívek v oboru IT a podpořit je v jejich kariérách v oblasti technologií. Alba Rivas na sebe tento úkol vzala už před lety. Tři roky po sobě získala titul Salesforce MVP udělovaný nejaktivnějším členům komunity Salesforce, působí jako koučka v neziskové organizaci RAD Women a je spoluzakladatelkou španělské komunitní konference DreamOlé.





Být ženou v IT

Na to, že je ve své profesi velmi často obklopená muži, si Alba Rivas nějakou dobu zvykala: „Zejména v počátcích své kariéry jsem se jako jediná žena, navíc velmi mladá, cítila mezi samými muži trochu vystrašeně. Měla jsem ale štěstí na kolegy, kteří mě podporovali, dodávali mi sebevědomí a pomáhali mi. Nikdy mi nedali najevo, že mě podceňují, protože jsem žena.“

Od dětských let milovala matematiku a fyziku, pro své vysokoškolské studium tedy zvolila technické zaměření. Na univerzitě v Granadě získala inženýrský titul v oboru informačních a komunikačních technologií. „Měla jsem jen mlhavou představu o tom, co kariéra vývojáře skutečně obnáší,“ říká. „Po škole jsem začala pracovat jako softwarová vývojářka se specializací na Java, Python a C++. Poté jsem dostala nabídku od dodavatele řešení Salesforce ve Španělsku. Lákalo mě naučit se něco nového, a tak jsem ji přijala.“

Salesforce je hlavně komunita

Od té chvíle spojila Alba svoji kariéru se systémem Salesforce. Platforma ji nadchla pro množství dostupných nástrojů a podkladů ke vzdělávání. Začátky pro ni tak byly mnohem jednodušší. „V Salesforce běžně fungují tzv. vývojářské skupiny, které se pravidelně scházejí, sdílejí své know-how a rozšiřují vaše profesní kontakty. Tahle podpora je pro vývojáře k nezaplacení. U jiných technologií bývá naopak velmi těžké najít zdroje ke vzdělávání nebo profesionály, kteří by byli ochotní se setkávat a sdílet své znalosti,“ zmiňuje.

Salesforce nabízí pro nováčky vzdělávací platformu Trailhead, která je zdarma. Místní komunity v různých zemích navíc pořádají lokální konference, na nichž prezentující sdílejí své zkušenosti se Salesforce, případové studie a best practices. Mezi ně patří i česká CzechDreamin, která se konala 26. května v Praze. Alba Rivas na ní vystoupila s prezentací na téma GraphQL.

Vývojář potřebuje komunikovat

„Postupem času jsem zjistila, že mě práce s komunitou baví. Začala jsem vystupovat na konferencích, vytvořila jsem vlastní technický blog o Salesforce a pomáhala ostatním s proniknutím do vývoje platformy. Bylo tak celkem organické a přirozené, že jsem do Salesforce nastoupila v podstatě jako ambasador,“ říká Alba Rivas.

Účast na konferencích jí poskytla důležité zkušenosti a dovednosti. „Možná to někoho překvapí, ale práce vývojáře vyžaduje dobré komunikační schopnosti. Potřebujete se domluvit s klientem, upřesnit zadání, spolupracovat v širším týmu. Prezentační dovednosti jsou taková nástavba, ale pro seniorní vývojáře a softwarové architekty nezbytná. I když mě samotné trochu trvalo, než jsem si na veřejné vystupování zvykla.“

Budoucnost s umělou inteligencí

Jak vidí svoji budoucnost? „Práce v Salesforce mě naplňuje, v současné chvíli tady máme hned několik zásadních technologických novinek, na něž se moc těším. Vytvořili jsme vlastní Data Cloud a také generativní umělou inteligenci Einstein GPT a inovace čekají také LWC (Lighting Web Components, pozn. red.), což je oblast, která mě hodně zajímá,“ říká Alba Rivas.

Toho, že by ji AI připravila v budoucnu o práci, se nebojí. „Vývojáři se naopak musejí naučit AI využívat tak, aby svoji práci zlepšili a zrychlili,“ tvrdí a dodává: „Díky Salesforce se mi podařilo udělat ze svého koníčku dobře placenou práci, a to hlavně díky lidem, kteří mi v pravou chvíli řekli: ,Jdi do toho.‘ Proto chci to samé dělat pro ženy, ale i muže v IT. Povzbuzovat je a vrátit do komunity to, co mi dala.“