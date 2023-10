ALEF FLEXI CUP dopadl skvěle. Hosty potěšil krásný areál i počasí.

Pozice Head of Product v technologicko-logistické firmě DODO se nově chopí Martin Běhal (35). Ten byl do nové pozice povýšen po roční práci v DODO na pozici Product owner týmu zabývajícího se řízením doručovacích kapacit a zároveň po několika letech sbírání zkušeností v oblasti technologického byznysu. Prioritou Martina Běhala v nové pozici šéfa produktu bude především standardizace jednotlivých komponent vlastní logistické platformy DODO i příprava produktu na pronikání do dalších segmentů a na další evropské trhy.