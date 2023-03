Bitcoin a ETH se znovu stanou dominantními digitálními měnami, předpovídá BitMEX

To je možná jediná bezpečná predikce vzhledem k událostem v uplynulém roce. Místo toho, aby BitMEX věštil z křišťálové koule, se raději zaměřuje na uvážlivější přístup: hodnotí, jak by se situace mohla vyvíjet v roce 2023, a přiblíží pravděpodobné dopady tří scénářů, které mají pro odvětví klíčový význam. Ve zprávě o předpovědích BitMEX zkoumá, co by tyto scénáře mohly znamenat pro investory, a nabízí několik tipů, jak z nadcházejícího vývoje vytěžit co nejvíce.





První scénář: Chuť riskovat se zotavuje

Hypotéza: Riziková aktiva nabývají na síle, jelikož obrat úrokových sazeb podněcuje zotavení trhu.

Možné příčiny: Vzhledem k tomu, že rekordní nárůst úrokových sazeb začíná vyvíjet tlak na hospodářství USA a většiny ostatních zemí světa na pokraj recese, BitMEX očekává, že centrální bankéři se v druhé polovině letošního roku rozhodnou změnit směr a zpomalit tempo zvyšování sazeb – pokud je úplně nezastaví – a ke konci roku začnou sazby postupně snižovat.

Pravděpodobnost: Taková je hlavní hypotéza, která je podporována různými ekonomickými prognózami i projevy Federálního rezervního systému a probíhajícím zmírňováním hlavního faktoru zpřísňování měnové politiky: inflace.

Dopady: Až dojde k obratu, pomůže to obnovit tok finančních prostředků zpátky na globální kapitálové trhy a vyvolat rallye, a to i v kryptoměnovém oboru. Vzhledem k tomu, že se krypto poučilo z lekcí z roku 2022 (zejména těch, které mu sdělili společnosti jako Three Arrows Capital, FTX a Genesis) a zbavil se špatně řízených podniků a podezřelých obchodních modelů, měli bychom být svědky rychlého a zdravého oživení vysoce kvalitních aktiv, jakými jsou Bitcoin a ETH.

Druhý scénář: Opatrnost pokračuje

Hypotéza: Riziková aktiva ztrácejí půdu pod nohama, protože obavy ze stagflace oddalují obrat, což negativně ovlivňuje sentiment a ceny kryptoaktiv.

Možné příčiny: Dle jednoho názorového proudu budou vnější události udržovat inflaci na vysoké úrovni a nutit tvůrce měnové politiky, aby pokračovali ve zvyšování sazeb, i když růst slábne a země se přehoupnou do recese. To by poškodilo sentiment a snížilo chuť investorů po různých třídách aktiv, včetně krypto, a prodloužilo by to pokles tohoto odvětví.

Pravděpodobnost: Tato hypotéza se zdá být méně pravděpodobná hned z několika důvodů. Na makroekonomické úrovni začala inflace klesat a akciové trhy reagují pozitivně na dlouho očekávané znovuotevření čínského trhu. Za druhé, cena bitcoinu byla v posledních několika měsících relativně stabilní a pohybovala se kolem současných úrovní, a to i v době nejhorší krize. To zdůrazňuje fakt, že kryptoměna, která je fundamentálně silnou, může zdárně odolávat krizím a zaznamenat úspěšné zotavení podobně jako jiné třídy aktiv, které také trpí cykly poklesů.

Dopady: I když delší období bezrizikového sentimentu je méně pravděpodobné, investorům se přesto doporučuje, aby byli opatrní a zaměřili se na projekty založené na legitimních případech použití a širokém osvojení uživateli, které pomáhají generovat zdravý tok peněz a jsou charakteristickým znakem úspěšných obchodních modelů.

Třetí scénář: Stalo se krypto zrovna bezpečnější třídou aktiv?

Hypotéza: Poté, co byly v loňském roce testovány obchodní modely, se kryptoměny postupem času stávají méně rizikovým aktivem a díky inovacím se rozšiřují a zvyšují počty případů jejich použití, zatímco se vyvíjejí regulace na ochranu investorů.

Možné příčiny: V souvislosti s introspekcí vyvolanou událostmi posledních několika měsíců, vedla rychlá inovace v kryptoměnovém průmyslu k razantnímu nárůstu případů použití, včetně blockchainového řízení identity a vlastnictví, stablecoinů a digitálních měn centrálních bank (CBDC). To vedlo k rostoucímu přijetí a podpoře kryptoaktiv ze strany institučních investorů, což přimělo tvůrce měnové politiky pracovat na celé řadě vyvíjejících se předpisů v oblasti obchodování s kryptoaktivy, jejich úschovy a jejich investování.

Pravděpodobnost: Tento proces již probíhá a v průběhu roku 2023 bude pravděpodobně zrychlovat. S rostoucím počtem případů použití je viditelné, že se regulační orgány stále více otevírají kryptoaktivům, které rychle získávají podporu správců aktiv v Asii, Africe a Evropě. Se sílící regulací stablecoinů a dohledem nad poskytovateli služeb virtuálních aktiv (VASP) v rozvinutých zemích, kde není měnou americký dolar, ale i řadou projektů napříč APAC, zaměřených na budování systémů mezistátního vypořádání plateb, BitMEX očekává nárůst používání CBDC a stablecoinů ze strany institucí.

Dopady: Bitcoin a ETH se znovu stanou dominantními virtuálními měnami, zatímco mnoho maloobchodních uživatelů poprvé vyzkouší kryptoměny prostřednictvím her nové generace, NFT, Web3 spektra a přes metaverse, díky čemuž se kryptoměny stanou pochopitelnějším a podmanivějším zážitkem. S rostoucím osvojením a vývojem předpisů otevřou blockchain technologie dveře řadě nových případů použití. Dokud nedojde ke změně vnímání krypto technologií pouze jako finančních aktiv, lidé v nich nezačnou vidět budoucnost toho, jak vytváříme a ověřujeme aktiva, stejně jako je identifikujeme a převádíme jejich vlastnictví.

Současný vývoj

Stephan Lutz, úřadující CEO BitMEXu, komentuje současný vývoj v odvětví: „Rok 2023 může být rokem, kdy si všichni uvědomí, proč bylo krypto vůbec vynalezeno. A i když je BitMEX burzou, jejíž činností je umožnit nákup, prodej a zajištění kryptoaktiv, je nutné pochopit, že se nejedná jen o další akcie nebo pouze o další měnu, se kterou se obchoduje. Obchodování s kryptoměnami se nestává ani tolik předmětem spekulací, ale investicí k posílení naší socioekonomické struktury.“

Podle uvedeného přehledu BitMEXu, krypto představuje budoucnost šitou na míru, kde se technologie používá k vytváření a ověřování aktiv, nebo k identifikaci a převodu vlastnictví. Skutečná hodnota kryptoměn spočívá v řadě případů jejich reálného využití – a právě pochopení této skutečnosti bude v dlouhodobém horizontu hnacím motorem pro osvojení a rozvoj tohoto odvětví.