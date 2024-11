Bitcoin opět v akci: Může dosáhnout jednoho milionu dolarů, jak navrhují někteří odborníci

Nedávná zpráva společnosti Bernstein naznačuje postupný nárůst na 1 milion dolarů do roku 2033, který bude podpořen přílivem institucionálních investorů do Bitcoinu, zejména s tím, jak se schválí ETF. Proveditelnost takového nárůstu však není bez problémů, od regulace po konkurenci a volatilitu.





Faktory podporující růst hodnoty bitcoinu na 1 milion dolarů

Zastánci cílové hodnoty 1 milion dolarů často poukazují na jedinečné vlastnosti bitcoinu, včetně jeho fixní nabídky. Na rozdíl od fiat měn bude vždy existovat pouze 21 milionů Bitcoinů, což vytváří vzácné aktivum podobné digitálnímu zlatu. Tato omezená nabídka spolu s rostoucím zájmem institucí by mohla hodnotu Bitcoinu výrazně zvýšit, zejména s tím, jak ETF zpřístupní Bitcoin širšímu okruhu investorů. Významné finanční subjekty, jako například BlackRock, projevily zvýšený zájem a události v odvětví ukazují, že i tradiční finanční lídři přijímají krypto.

Makroekonomické klima dále posiluje vyhlídky Bitcoinu. Vzhledem k předpokládanému pokračování inflace a vysokého státního dluhu mohou investoři stále častěji hledat alternativy k tradičním aktivům, jako jsou hotovost nebo dluhopisy. Decentralizovaná povaha bitcoinu a jeho historická výkonnost během inflačních období vedly k tomu, že jej někteří považují za zajištění proti měnové nestabilitě, což jej činí atraktivním pro uchování majetku.

Níže si můžete prohlédnout graf Bitcoinu (BTC) za poslední rok.

Zdroj: Nasdaq

Maxim Manturov, vedoucí investičního výzkumu ve společnosti Freedom24, říká, že: „Vzhledem k nedávnému růstu hodnoty bitcoinu a očekávání překonání jeho rekordní hodnoty vyžaduje rozhodnutí investovat do bitcoinu důkladné pochopení dynamiky trhu a souvisejících rizik. Bitcoin vykazuje v průběhu času výrazný růst, a to i pro ty, kteří nakoupili na vrcholu cen. Je však velmi důležité si uvědomit, že minulá výkonnost nezaručuje budoucí výnosy. Trh s kryptoměnami je známý svou volatilitou a ceny mohou rychle kolísat.“

Regulační překážky a úrokové sazby

Bitcoin za 1 milion dolarů však závisí na příznivých regulačních změnách. Zatímco institucionální přijetí by mohlo vést k významným investicím, pro přijetí ve velkém měřítku jsou nezbytné jasné předpisy. Bez stabilního regulačního prostředí by potenciální investoři mohli zůstat váhaví. Regulace příznivé pro krypto by mohly institucionálním hráčům dodat důvěru, ale země zpřísňující svou politiku v oblasti krypto by mohly omezit poptávku, což by Bitcoinu ztížilo dosažení tak extrémních hodnot.

Svou roli hraje také prostředí úrokových sazeb. Vysoké úrokové sazby často vedou investory k bezpečnějším aktivům, jako jsou dluhopisy nebo fondy peněžního trhu, což činí Bitcoin relativně méně atraktivním. Nižší úrokové sazby naopak podporují investice do rizikovějších aktiv, včetně Bitcoinu, což by mohlo být pro růst Bitcoinu klíčové, pokud sazby v příštích letech klesnou.

Volatilita a konkurence v rámci kryptoměn

Pověstná volatilita bitcoinu vyvolává otázky ohledně jeho dlouhodobé cenové stability. Prudké cenové výkyvy v minulosti přitahovaly spekulativní investory, ale tato volatilita může odradit větší instituce, které se vyhýbají riziku a oceňují stabilitu. Zatímco někteří investoři vidí v kolísání ceny bitcoinu potenciál, soustavná nestabilita by mohla bitcoinu zabránit v dosažení statusu „bezpečného přístavu“ a udržení důvěry potřebné pro ocenění na 1 milion dolarů.

Bitcoin se také potýká s konkurencí v oblasti kryptoměn. Například Ethereum si získalo oblibu díky svým schopnostem inteligentních kontraktů, které umožňují decentralizované aplikace. Ačkoli se Ethereum v současné době obchoduje za nižší cenu než Bitcoin, připravované ETF Ethereum by mohly od Bitcoinu odvést část pozornosti investorů, zejména z řad zájemců o decentralizované finanční aplikace (DeFi). Případ použití Bitcoinu jako digitálního úložiště hodnoty mu může dávat výraznou výhodu, ale zvýšená konkurence by mohla potenciálně oslabit zájem o samotný Bitcoin.

Společenské trendy a důvěra veřejnosti v decentralizovaná aktiva

Dalším faktorem ovlivňujícím potenciál Bitcoinu je rostoucí nedůvěra v tradiční instituce. Nedávné průzkumy ukazují rostoucí nedůvěru v transparentnost vlád a finanční stabilitu, což tlačí stále více jednotlivců k decentralizovaným aktivům, jako je Bitcoin. Rostoucí zájem veřejnosti o decentralizované finance (DeFi) a blockchainová řešení je v souladu s těmito náladami, protože lidé hledají alternativy k tradičnímu bankovnictví a státem regulovaným aktivům. Tento posun v důvěře by mohl posílit pozici Bitcoinu, zejména jako zajištění proti tradičním financím.

Kromě toho kandidáti a lídři, kteří získávají vliv na kryptoměny, naznačují širší přijetí digitálních aktiv. Politici ve Spojených státech i celosvětově, kteří podporují politiky vstřícné ke kryptoměnám, odrážejí vyvíjející se postoj, což potenciálně umožňuje příznivější regulační prostředí pro Bitcoin. Veřejné osobnosti, které přijímají krypto, dodávají digitálním aktivům legitimitu a mohly by v dlouhodobém horizontu posílit přitažlivost Bitcoinu.

Závěr

Vyhlídky na to, že bitcoin dosáhne 1 milionu dolarů, ovlivňuje řada faktorů, od jasnosti regulace a úrokových sazeb až po přijetí institucemi a konkurenci na trhu s kryptoměnami. Zatímco pevná nabídka bitcoinu, makroekonomické trendy a rostoucí nedůvěra v centralizované instituce vytvářejí silné předpoklady pro růst, výzvy, jako je regulace, volatilita a konkurence, nelze přehlížet.

Pokud bude Bitcoin i nadále přitahovat zájem institucí a etablovat se jako uchovatel hodnoty, cesta k 1 milionu dolarů může být dosažitelná, i když s překážkami. Stejně jako ke každé investici by potenciální investoři do bitcoinu měli přistupovat obezřetně a chápat jak slibné faktory, tak překážky. Zda Bitcoin dosáhne těchto výšin, zůstává nejisté, ale jeho cesta bude nepochybně utvářet budoucnost digitálních financí.

Autor je tvůrce finančního obsahu, žijící v Londýně, zakladatel společností Solvid a Pridicto. Spolupracuje s mnoha publikacemi i weby zaměřenými na ekonomiku.