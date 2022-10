Budou muset zaměstnavatelé platit svým zaměstnancům za home office?

Před pár lety byl home office brán spíše jako nadstandard, dnes jde již o běžný způsob práce v mnoha českých firmách. Přesto však stále chybí jasná pravidla pro jeho fungování. To se ale nejspíše brzy změní, protože Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje novelu zákona, která by měla upravovat pravidla pro práci z domova. Zaměstnavatelé by tak měli například povinnost přispívat zaměstnanci minimální paušální částku, která by měla sloužit na pokrytí nákladů spojenými s prací z domova.





„Novinka je to zajímavá, zejména jako finanční benefit pro zaměstnance, který se nezapočítává do výdělku. Všeobecně vzato bychom ale spíše preferovali celkové nižší zdanění práce a méně podobných výjimek, což by přineslo lepší výdělek zaměstnancům, kteří by si ho následně alokovali tak jak uznají oni sami za vhodné – třeba i na náklady práce z domova,“ komentuje úvahy MPSV Jana Večerková, ředitelka Coding Bootcamp Praha.

Jak by to fungovalo v praxi

Po odsouhlasení navrhované novely by měl zaměstnavatel svému zaměstnanci kompenzovat náklady spojené s prací z domova. Hlavní novinkou by byla povinnost hradit zaměstnanci minimální paušální částku na plyn, elektřinu, paliva, dálkové vytápění, vodu nebo odpad. Návrh paušálu je momentálně ve výši 2,80 koruny za každou započatou hodinu práce. Výši této částky by ministerstvo poté každý jednotlivý rok stanovovalo ve vyhlášce. Částka by se přitom ale nezahrnovala do výdělku.

„Způsob práce se v posledních letech zásadně mění. Dříve se pracovalo převážně z kanceláře. Dnes je práce z domova i díky covidu mnohem více obvyklá. Některé náklady zaměstnancům již hradíme, ale vykazování je kostrbaté. Proto podporu v zákoně vítám,“ sdělil Lukáš Cirkva, partner & CEO, BCV solutions s.r.o.

Nastavený systém

V důsledku pandemie a přílivu moderních trendů je již v mnoha firmách naprostým standardem nabízet určitou formu práce z domova. Ať už se jedná o hybridní druh práce, tedy kombinace práce z domu a fyzické přítomnosti v kanceláři, nebo o stoprocentní home office. Často již nastavená pravidla tak valná většina firem v plánu měnit nemá. „My standardně v dnešní době kombinujeme práci z home office a kanceláře. Respektive v dnešní době při práci v marketingové agentuře nepovažuji za nutné u většiny pozic fyzickou přítomnost v kanceláři, respektive ve městě či zemi,“ sděluje svůj názor Tomáš Vacek z agentury Contexto.

Firmy, které mají ověřený způsob práce se do jiných změn nijak nehrnou. „Tuto záležitost máme již dlouho vyřešenou a upravenou naší firemní směrnicí, která upravuje celkový režim, nejen proplacení nákladů, ale také bezpečnost práce, ochranu dat, pracovní dobu apod,“ vysvětluje Waldemar Válek, finanční ředitel RIM CZ.

Možnost výběru

Důvodem, proč zaměstnavatelé často ani home office nenabízejí, je například snazší koordinace zaměstnanců, ale i samotný zájem o skutečné setkávání se s kolegy z řad podřízených z očí do očí. „Zaměstnanci si mohou vybrat, zda budou pracovat z kanceláře, nebo z domova. Ale vidíme, že stále více lidí se chce setkávat se svými kolegy napřímo a pracovat ze skutečné kanceláře, nikoliv z domova,“ dodává Tatiana Davydova, Chief Talent Officer, Parimatch Tech.

Je home office výhodný pro každého?

Ne každý zaměstnavatel home office podporuje a v některých případech by přesunutí zaměstnanců znamenalo ještě větší náklady než zachování běžného způsobu práce. Zaměstnavatel musí v případě, kdy zavádí home office zařídit technické vybavení spolu s nejrůznějšími licencemi pro bezproblémový vzdálený přístup, což mu může rapidně zvednout celkové náklady.

„V současné době vzhledem k počtu zaměstnanců umožňujeme práci z domova jen individuálně a většinou z osobních důvodů, nebo v případě lehčí nemoci, kdy není vhodné chodit do kanceláře. Žádné náklady za práci z domova nehradíme. Upřímně jsem zastánce spíše práce v kanceláři, kde je možnost komunikovat většinou rychleji, a hlavně se lépe dlouhodobě buduje celý tým. Dlouhodobě tedy neplánujeme zavádět pravidelnou možnost práce z domova,“ sděluje svůj názor David Buchta, CEO & marketingový ředitel společnosti Primulus Group.

Práce z domu nemusí ale být pro zaměstnance vždy výhodná

Ani samotná nepřítomnost zaměstnanců v kanceláři nemusí být tak výhodná, jak se může na první pohled zdát. Práce z domova povětšinou nemá celopodnikový charakter, jiní zaměstnanci do práce docházejí, tudíž případné úspory, například energie, jsou zanedbatelné.

„Z mé zkušenosti home office přináší naopak snížení osobních nákladů zaměstnance. Zatímco zvýšení spotřeby energií je při práci z domova téměř zanedbatelné. Zaměstnanec, který nemusí do kanceláře, výrazně ušetří na stravování nebo dopravě. V náhradě nákladů na energie tedy osobně nevidím smysl. Při práci z domova šetří zaměstnanci peníze už nyní,“ uzavírá Ondřej Tyleček, CEO a obchodní ředitel reklamní a kreativní agentury Fairy Tailors.

Jak je to u vás?

Práce z domova na dálku má tedy svá pro i proti. Logicky zní opodstatnění práce z domu v případě lehčí nemoci, kdy zaměstnanec neohrozí své kolegy svou přítomností v práci, a přitom se může – v rámci svých současných možností – věnovat řešení svých důležitých úkolů.

V případě, kdy firma umožní zaměstnancům home office, by si ale měla být vědoma takových „drobností“ jako je třeba „budování firemního ducha“. Pokud se lidé setkávají, nápady se samozřejmě šíří nejen na pracovních schůzkách nebo mítincích, ale také v zákulisí, při vaření kávy, společných obědech a tak dále. Tady mohou padnout zajímavé podněty, které mohou společnost posunout o kus dál. Pokud je člověk na home office doma, je izolovaný od vnějšku a ani video konference mu nemohou dát „přidanou hodnotu“, nápad, který se může objevit třeba v kuchyňce až po skončení konference.

Je tedy zcela na zaměstnavateli, jak rozhodne. Pro nás z CFOworldu je přínosem práce hybridní, která spočívá v práci z domova kombinovanou s prací na pracovišti. Takový model umožňuje „nasát“ informace z okolí a pracovat pak s nimi. Úplně odstřižení zaměstnance od firmy, byť je účasten na online poradách a video konferencích, podle našeho názoru snižuje výkonnost celé organizace. Je třeba vnímat i informace, které se šíří mimo porady a konference a pracovat s nimi.

Je tedy zcela na vás, zda práci z domova připustíte nebo ne. A otázka hrazení nákladů zaměstnance, pokud pracuje z domova, už většina firem s takovým režimem řeší. Možná tedy návrh MPSV přichází pozdě a možná i zbytečně komplikuje to, co má už spousta firem dávno vyřešeno. Přesto to není špatný nápad – náš názor ale je, že stát se má chovat tak, aby firmám v podnikání nepřekážel.