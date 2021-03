Budoucnost obchodní komunikace je v automatizaci objednávek, faktur i plateb

Nejznámější virtuální měna tak od začátku roku posílila o více než 70 procent. „Bitcoin jde nyní bez nadsázky nazvat digitálním zlatem, mohl by se také brzy stát výraznou alternativou zavedených měn. Novými zájemci o bitcoin již nejsou jen nadšenci, ale i zkušení a tradiční investoři. Jeho růst podporuje i příchod známých jmen, jako například majitele Tesly Elona Muska, nebo akceptace bitcoinu platební sítí PayPal. Za celý loňský rok se v ČR prodaly kryptoměny za zhruba čtyři miliardy Kč, což je o třetinu více než v roce 2019. Jen v lednu se v tuzemsku prodaly bitcoiny a jiné kryptoměny za zhruba půl miliardy korun. To je meziročně o polovinu více. Růstu napomáhá také snadný nákup prostřednictvím internetových a mobilních aplikací,“ komentoval to Martin Stránský, ředitel české společnosti Bitstock.com.