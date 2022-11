Bývalí zaměstnanci mohou být větší hrozbou než hackeři

Skupina ABRA, jež vznikla spojením hráče na trhu firemních informačních systémů ABRA Software a investiční skupiny Elvaston Capital, získala do své skupiny společnost Inekon Systems. Ta je úspěšná mj. v oblasti podpory firemního plánování, controllingu, reportingu a oblasti BI. „Chceme spojovat kvalitní firmy se silnými týmy a lídry, kteří chtějí zhodnotit špičková softwarová řešení a úspěšně se etablovat na západních trzích jako dodavatel plnohodnotných řešení. A Inekon Systems je jednou z nich,“ říká Jaroslav Řasa (na obrázku vpravo), předseda představenstva ABRA Software. „Na společnosti Inekon System nás zaujalo to, jak přistupují k vývoji svého produktu. Cíl není pouze ve vyvinutí dalšího nástroje pro reportování, ale nabídnout vrcholovým manažerům možnost, jak propojit vize a cíle společnosti s jejím reálným fungováním a dát jim nástroj, jež je schopen vyhodnotit, zda dílčí kroky vedou k jejich naplňování. A to je unikátní.“