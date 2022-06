Celostátní výsledky Sodexo Zaměstnavatel roku 2022

„Blahopřeji vítězům, můj velký respekt ale mají všechny firmy, které se do soutěže Sodexo Zaměstnavatel roku letos zapojily. Každý zaměstnavatel, který po dvou letech covidu zvládá nové a nové nejistoty a dramatický nárůst klíčových nákladů, jako jsou energie či pohonné hmoty, je v mých očích – a věřím, že nejen v mých – hoden maximálního ocenění,“ sdělil při vyhlášení celostátních výsledků Daniel Čapek, generální ředitel Sodexo Benefity. „Možná právě kvůli těmto těžkostem, které se pochopitelně přenášejí i do personální oblasti, zaznamenal letošní ročník nárůst počtu účastníků. Zaměstnavatelé si totiž ještě více uvědomují potřebu správné motivace zaměstnanců ve všech oblastech.“





Vítězové jeho slova potvrzují:

„Vítězství je pro nás nesmírně cenné, protože dokazuje, že Mondi je tím nejlepším místem pro práci. Při péči o zaměstnance je pro nás prioritou jejich bezpečnost a zdraví. V době epidemie koronaviru jsme proto zavedli nové benefity jako bezplatné testování, očkování přímo v závodu, lekce on-line jógy a další. Neustále také rozšiřujeme možnosti rozvoje. Úspěšně jsme spustili programy multifunkcí a rotací. V nich mají zaměstnanci příležitost vyměnit si navzájem pozice a získávat tak nové zkušenosti a znalosti. Pro podporu dialogu napříč firmou pořádáme například pravidelné on-line schůzky, kde mají zaměstnanci možnost ptát se vedení na vše, co je zajímá. Pravidelně se jich účastní několik stovek zaměstnanců,“ uvedla při přebírání ocenění Hana Velíšková, personální ředitelka pro ČR ve společnosti Mondi Štětí, jež si z Karlína odnesla vítězné vavříny v kategorii do 5000 zaměstnanců.

To, že bez loajálních a kvalitních zaměstnanců nemůže dlouhodobě úspěšně fungovat žádná firma, zdůraznila i Barbora Janasová, HR manažerka společnosti Shell Czech Republic, která vybojovala zlato v kategorii do 500 zaměstnanců: „Loni proběhla jedna z největších reorganizací ve společnosti Shell, díky které se zhruba polovině zaměstnanců změnila náplň práce a 21 % bylo dokonce povýšeno. Shell je atraktivní zaměstnavatel, úspěšně jsme nabírali nové lidi, a to i díky získaným trofejím v ocenění Zaměstnavatel roku. Během covidové izolace jsme intenzivně podporovali naše zaměstnance v efektivní práci z domova a flexibilní formy práce nabízíme svým zaměstnancům i nadále.“

Mezi firmami s více než pěti tisíci zaměstnanci pak zvítězila společnost ČEZ. „Jsme hrdí na výsledky zaměstnaneckého průzkumu, kde jsme obdrželi doposud nejlepší zpětnou vazbu v oblasti motivace a spokojenosti. Zaměstnanci ocenili aktivity interního koučinku, mentoringu, práce s talenty i programy na podporu žen v energetice,“ komentoval v Karlíně Josef Lejček, ředitel útvaru personalistiky, ČEZ.

Zaměstnavatel desetiletí

„Letošní ročník byl výjimečný hned v několika směrech. Především se soutěž po dvou covidových letech vrátila ke své původní podobě, což je pro všechny z nás nesmírně potěšující a osvobozující. Přece jen je lepší se sejít naživo, a ne ve virtuálním prostoru,“ vyzdvihl Pavel Hulák z Klubu zaměstnavatelů, který je organizátorem soutěže. „Zároveň jde o jubilejní dvacátý ročník, a to si zaslouží oslavu. Proto jsme letos udělili také mimořádný titul Zaměstnavatel desetiletí za období 2013–2022 a to ve třech hlavních kategoriích.“

Prestižní titul získaly společnosti Sazka (do 500 zaměstnanců), Hyundai Motor Manufacturing Czech (do 5000 zaměstnanců) a Škoda Auto (nad 5000 zaměstnanců).

„Během uplynulé dekády se Sazka kompletně proměnila. Z tradiční loterní firmy se stala moderní a zábavní společností, která se snaží neustále posouvat a růst. Tento rozvoj stojí právě na kvalitních lidech, kteří u nás pracují. S tím, jak se mění a rozšiřuje portfolio našich her a služeb, se mění také požadavky na nábor zaměstnanců. Výrazným milníkem byl náš vstup do on-line prostředí, který vytvořil mnoho nových pozic. Momentálně přivádíme nejvíce kolegů do technologického a marketingového oddělení, nábory dokážeme vést v digitalizované formě a využíváme vlastní velmi chytrou onboardingovou aplikaci. Osobně mám radost, že díky finanční podpoře Sazky mají zaměstnanci prostor růst a vzdělávat se,“ zhodnotila uplynulé roky Kateřina Lukášová, HR ředitelka společnosti SAZKA.

„Vstup generace Y na trh práce v poslední dekádě významně ovlivnil jak samotný nábor, tak i klíčové HR procesy. Potřeby nové generace spolu s masivním rozvojem technologií a on-line života kladou v HR mnohem větší požadavky na flexibilitu, worklife balance, ale také na zajištění a rozvoj technických a digitálních znalostí a dovedností zaměstnanců. Demografická křivka je další výrazný faktor, který v průběhu desetiletí poukázal na vyšší potřebu doplnění lokálních zaměstnanců zahraničními pracovníky,“ připomněla některé z výzev, jimž firmy čelily a čelí, Klára Klepáčová, vedoucí oddělení lidských zdrojů společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech.

V podobném, duchu hovořila i Petra Meliška, vedoucí Náboru a Employer Brandingu v automobilce Škoda Auto: „V oblasti náboru jsme během posledních deseti let prožili velmi dynamické období, a to i proto, že se Česká republika pyšnila nejnižší nezaměstnaností v rámci celé Evropské unie. Škoda Auto stejně jako většina podniků zaznamenala nedostatek kvalifikovaných kandidátů. Zároveň s transformací automobilového průmyslu přišly požadavky na nové kompetence například v oblastech elektromobility či kybernetické bezpečnosti. Na dlouhodobý nedostatek kandidátů jsme reagovali mimo jiné náborem kolegů z Ukrajiny. Vedle pomoci uprchlíkům v České republice a zajištění zázemí rodinám ukrajinských zaměstnanců se Škoda Auto ve spolupráci s Odbory KOVO také podílí na humanitární pomoci přímo na Ukrajině.“

Potřetí byl letos vyhlášen také Férový zaměstnavatel s dobrou atmosférou, který vychází z hodnocení samotných zaměstnanců na webu Atmoskop.cz. Nechyběla ani Cena personalistů za nejlepší HR projekt či Cena za ochranu zdraví.

Celostátní výsledky Zaměstnavatel roku 2022

Kategorie do 500 zaměstnanců

1. Shell Czech Republic a.s.

2. SAZKA a.s.

3. Aspironix s.r.o.

4. eBRÁNA s.r.o.

5. PSG Construction a.s.

6. SAP ČR, spol. s r.o.

7. STREICHER spol. s r.o. Plzeň

8. Quadient Technologies Czech, s.r.o.

9. Aperam Stainless Services & Solution Tubes CZ s.r.o.

10. Linde Pohony s.r.o. – pobočka Kion Stříbro

Kategorie do 5000 zaměstnanců

1. Mondi Štětí a.s.

2. Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

3. ORLEN UNIPETROL RPA, s.r.o.

4. Foxconn Czech Republic

5. Thermo Fisher Scientific Brno s.r.o.

6. Vodafone Czech Republic, a.s.

7. ČEZ Distribuce, a.s.

8. Plzeňský Prazdroj, a.s.

9. AGC Flat Glass Czech a.s., člen skupiny AGC

10. ZF Engineering Plzeň, s.r.o.

Kategorie nad 5000 zaměstnanců

1. ČEZ, a.s.

2. ŠKODA AUTO a.s.

3. Česká spořitelna, a.s.

4. Komerční banka, a.s.

5. Kaufland Česká republika v.o.s.

Zaměstnavatel desetiletí

Kategorie do 500 zaměstnanců

1. SAZKA a.s.

2. Shell Czech Republic a.s.

3. LAPP Czech Republic s.r.o.

4. GSK s.r.o. & GSK Consumer Healthcare

5. Zebra Technologies CZ s.r.o.

Kategorie do 5000 zaměstnanců

1. Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

2. Foxconn Czech Republic

3. Thermo Fisher Scientific Brno s.r.o.

4. AGC Flat Glass Czech a.s., člen skupiny AGC

5. Vodafone Czech Republic, a.s.

Kategorie nad 5000 zaměstnanců

1. ŠKODA AUTO a.s.

2. Komerční banka, a.s.

3. Československá obchodní banka, a. s.

4. ČEZ, a.s.

5. O2 Czech Republic a.s.