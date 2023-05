Celosvětové výdaje koncových uživatelů veřejného cloudu dosáhnou v roce 2023 téměř 600 miliard dolarů

Cloud je hnací silou další fáze digitálního byznysu, v níž organizace usilují o dramatickou proměnu prostřednictvím nových technologií, jako jsou generativní umělá inteligence (AI), Web3 a metaverzum.





„Poskytovatelé hyperscale cloudů jsou hnací silou cloudového dění,“ uvedl Sid Nag, analytik a viceprezident výzkumu Gartneru. „Organizace dnes považují cloud za zcela strategickou platformu pro digitální transformaci, poskytovatelé cloudu tak musejí nabídnout sofistikovanější funkce a reagovat na zostřující se boj o digitální služby. Například generativní umělá inteligence je podporována rozsáhlými jazykovými modely (LLM), které vyžadují výkonné a vysoce škálovatelné výpočetní kapacity pro zpracování dat v reálném čase,“ dodává Nag. „Cloud nabízí ideální řešení a platformu. Není náhoda, že klíčovými hráči v závodě o generativní AI jsou největší cloudoví hráči.“

V roce 2023 se očekává růst všech segmentů trhu s cloudovými službami. Nejvyšší vzestup výdajů koncových uživatelů v roce 2023 se předpokládá u infrastruktury jako služby (IaaS), a to o 30,9 %, následované platformou jako službou (PaaS) s 24,1 % (viz tabulka).

Předpověď globálních výdajů na veřejný cloud (miliony dolarů)

2022 2023 2024 Cloudové aplikačně-infrastrukturní služby (PaaS) 111 976 138 962 170 355 Cloudové aplikační služby (SaaS) 167 342 197 288 232 296 Cloudové byznysově-procesní služby (BPaaS) 59 861 65 240 71 063 Cloudový desktop jako služba (DaaS) 2 525 3 122 3 535 Správa a zabezpečení cloudu 34 487 42 401 51 871 Cloudové systémově-infrastrukturní služby (IaaS) 114 786 150 310 195 446 Celý trh cloudu 490 977 597 325 724 566

BPaaS = business process as a service; IaaS = infrastructure as a service; PaaS = platform as a service; SaaS = software as a service

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit vzhledem k zaokrouhlení.

Zdroj: Gartner (duben 2023)

Analytici Gartneru předpovídají, že do roku 2026 přijme 75 % organizací model digitální transformace založený na cloudu jako základní provozní platformě.

„Další fáze růstu IaaS bude poháněna zákaznickou zkušeností, digitálními a obchodními výsledky a primárně virtuálním světem,“ vysvětluje Nag. „Nově vznikající technologie, které pomáhají firmám blíže a v reálném čase komunikovat se svými zákazníky, jako jsou chatboty a digitální dvojčata, jsou závislé na cloudové infrastruktuře a platformních službách schopných uspokojit rostoucí nároky na výpočetní výkon a úložnou kapacitu.“

Zatímco cloudová infrastruktura (IaaS) a platformní služby (PaaS) jsou hnací silou růstu výdajů, SaaS zůstává největším segmentem cloudového z hlediska objemu výdajů koncových uživatelů. Předpokládá se, že výdaje na SaaS vzrostou o 17,9 % a v roce 2023 dosáhnou celkové výše 197 miliard dolarů.

„Technologickému substrátu cloud computingu pevně dominují velcí hráči (hyperskaleři), zatímco trh podnikových aplikačních vrstev je fragmentovanější,“ doplňuje Nag. „Poskytovatelé čelí požadavkům na přepracování nabídek SaaS s cílem zvýšit produktivitu nebo využít cloudově-nativní funkce a možnosti, vestavěné funkce umělé inteligence a podporu komponovatelnosti – zejména proto, že příslušné rozpočty jsou stále více řízeny a vlastněny podnikovými technology (jinými slovy zákazníky a nákupčími jsou stále častěji lidé z byznysu). Tato změna zažehne vlnu inovací a změn na trhu cloudových platforem i aplikací.“

Klienti společnosti Gartner se mohou dozvědět více ve studii „Forecast: Public Cloud Services, Worldwide, 2021–2027, 1Q23 Update“.