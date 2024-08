Cena elektřiny, plynu i benzinu poroste.

Je tedy jasné, že elektřinu budeme potřebovat více než dnes, protože neumíme snížit skokově její spotřebu, už vlastně téměř není kde. Budeme ji tedy muset nějak vyrobit, nějak jinak než dnes. Plán mluví o jádru, ale to bude trvat opravdu dlouhé roky, než u nás začne něco nahrazovat, rozhodně to nebude ve stejném období, kdy se má tak moc zdražit uhlí.





Je hezké i to, že se plánují větrné elektrárny, ale u nás prostě málo fouká, takže na vítr se nemůžeme spoléhat, podobně jako na slunce. Takže než bude jádro, k obnovitelným zdrojům bude vždy nutné připravit i záložní elektrárny, které budeme zapínat, když nebude svítit anebo foukat.

A zde je jen jedno řešení – plyn. OK, plyn máme, začneme vyrábět více elektřiny, ale výroba z plynu je už dnes dražší, takže konečný zákazník prostě zaplatí více. Navíc, jak se spotřeba plynu začne zvedat, začne růst jeho cena na burze a zároveň naše závislost na Rusku anebo velmi drahém dovozu zkapalněného plynu přes moře, což (už jen mimochodem) rozhodně není ekologické a bylo by zajímavé i tento fakt do propočtů Green Dealu popravdě přidat.

Důležité ale je, že to bude mít zase za následek růst ceny, tentokrát plynu. Pokud pak někdo říká, že se neobává růstu cen, musí vědět něco, co nám neříká anebo se velmi zásadně plete. A to jsme byli jen u elektřiny a plynu. Bylo by ale dobré podívat se na to, jak budeme stavět domy, když budou muset být zcela bezemisní – ale pokud na takové nové domy nebudeme mít, zase nám porostou ceny již postavených = bude se zdražovat.

A pak tak moc zmiňovaný benzin – ono si možná řekneme „ok, budu jezdit méně“, ale nám se tímto krokem zdraží všechny potraviny, veškerá výroba, protože vše je nutné nějak dovézt = bude se zdražovat. Souhlasím s tím, že zdražení nepřinese koncepce jako taková, ale její dopady zcela určitě ano. Snad se nad tím někdo zásadně zamyslí, a nakonec to celé nedopadne hodně jinak.