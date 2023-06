Certifikovaných a oceněných tuzemských firem stále přibývá

Společnost GFI Software uvedla, že připravovaná směrnice EU v oblasti kybernetické bezpečnosti přinese nové nároky na IT bezpečnost pro řadu organizací včetně poskytovatelů IT. Při dotazování lokálních prodejních partnerů se NIS-2 dotkne až dvou třetin z nich nebo jejich koncových zákazníků. NIS-2 je zaměřena na posílení IT bezpečnosti evropských organizací kritické infrastruktury (energetika, zdravotnická zařízení, dopravní infrastruktura, finanční organizace, výroba apod.), a to nejen na finální dodavatele, ale také na všechny subjekty v jejich dodavatelském řetězci. Cílem je eliminovat či minimalizovat následky útoků na kritickou či důležitou infrastrukturu. Hlavním cílem směrnice je unifikace a harmonizace kybernetické bezpečnosti napříč Evropou a vytvoření jednotného přístupu ke kybernetickým hrozbám pro důležité sektory. Podle odhadů se NIS-2 v rámci celé EU dotkne zhruba 160 000 subjektů, přičemž její implementace v ČR bude vyžadována již od října 2024. Jedním z nástrojů GFI je GFI LanGuard pokrývající důležité požadavky NIS-2, jako je auditování a reportování sítě, v rámci které dokáže rozpoznat zařízení v síti a využívaný software, hodnotit zranitelnosti a distribuovat záplaty.