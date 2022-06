České veřejné rozpočty tratí jen kvůli zastaralému osvětlení přes pět miliard korun ročně

Spotřeba elektřiny by se díky přechodu na LED osvětlení každý rok snížila o 913 GWh, což představuje více než 458 tisíc ušetřených tun CO 2 . To odpovídá množství CO 2 , které může během jednoho roku absorbovat 20 milionů plně vzrostlých stromů, nebo objemu ročních emisí více než 158 tisíc automobilů se spalovacím motorem. Všechny tyto údaje ukazuje studie společnosti Signify (dříve Philips Lighting, Euronext: LIGHT), světového lídra v oblasti osvětlení.





„Bezprecedentní nárůst cen elektřiny, ke kterému nejen na českém trhu v posledním roce dochází, ukazuje, že přechod ze zastaralého osvětlení na úspornou LED technologii není jen o ekologickém přístupu, ale i o stále větších finančních úsporách. Renovace budov a uliční infrastruktury prostřednictvím osvětlení je snadná, rychlá a efektivní. Nevyžaduje velké kapitálové investice a má rychlou implementaci i dobu návratnosti díky velkému snížení spotřeby energie a menším nákladům na údržbu,“ říká Tomasz Waszkiewicz, generální ředitel společnosti Signify pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko.

V oblasti silničního a uličního osvětlení je z 1,35 milionu svítidel v České republice upgradováno na LED technologii pouze asi 26 %. Je zde tak prostor pro velké úspory energie – snížení roční spotřeby elektřiny o 490 GWh, roční snížení nákladů na elektřinu o 2,695 miliardy korun a snížení uhlíkové stopy o 245,8 tisíc tun CO 2 . To odpovídá množství CO 2 , které dokáže za rok absorbovat 10,7 milionu plně vzrostlých stromů, nebo ročním emisím CO 2 téměř 85 tisíc automobilů se spalovacím motorem. Přechod na technologii LED navíc nejen sníží spotřebu elektřiny a náklady na údržbu, ale také zlepší bezpečnostní podmínky na silnicích a v ulicích.

Ve zdravotnictví je v České republice instalováno více než 334 tisíc konvenčních svítidel, která je třeba vyměnit. Přechod na technologii LED by umožnil dosáhnout ročního snížení spotřeby elektřiny o 101 GWh a ročního snížení nákladů na elektřinu o 556 milionů korun. Každoročně se tak lze vyhnout 50,5 tisícům tun CO 2 – ekvivalentu CO 2 , které může během jednoho roku absorbovat 2,2 milionu plně vzrostlých stromů, nebo jaké jsou roční emise CO 2 u více než 17 tisíc automobilů se spalovacím motorem.

V případě vzdělávacího systému znamená přechod na LED technologii nejen snížení nákladů na elektřinu, ale zároveň značné zlepšení podmínek pro učení a ochranu zraku žáků a učitelů. Z téměř 2,1 milionu svítidel ve školách a univerzitách v České republice bylo doposud pouze 8 % upgradováno na LED technologii. Další změna by mohla přispět ke každoročnímu snížení spotřeby elektřiny o 322 GWh, ročnímu snížení nákladů na elektřinu o 1,771 miliardy korun a redukci uhlíkové stopy o téměř 162 tisíc tun CO 2 , což je ekvivalent absorpce CO 2 u 7,1 milionu plně vzrostlých stromů ročně, nebo ročních emisí CO 2 u téměř 56 tisíc automobilů se spalovacím motorem.

Přechod na LED osvětlení může mít významný pozitivní dopad nejen na českou ekonomiku, ale i životní prostředí, a tím i na celou společnost. LED technologie navíc nabízí úspory elektrické energie ihned od instalace osvětlení.