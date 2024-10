Česko se brzy dočká velké novelizace DPH. Skončí třeba hojně sledovaný Lex Ferrari

Jednou ze změn bude například postupné rušení omezení odpočtu DPH pro luxusní a sportovní vozidla, takzvaný Lex Ferrari. K tématu se vyjádřil a komentuje některé jeho části odborník na DPH, daňový poradce Petr Linx ze společnosti BDO.





Novela zákona o DPH se do třetího čtení dostala s pozměňovacími návrhy, které se týkají pouze detailů, věcné změny zůstaly beze změn. Z Poslanecké sněmovny pak novela poputuje do Senátu, kde má většinu také vládní koalice, takže ani zde se neočekávají žádné větší překážky při přijetí zákona. Následně by zákon měl podepsat prezident.

„Zatímco vládní konsolidační balíček zavedl jako jednu ze změn omezení odpočtu na dani u prémiových automobilů, takzvaný Lex Ferrari, novela o DPH ho bude postupně rušit. Nejprve dojde od ledna 2025 ke zrušení omezení odpočtu pro jasně definovaná sportovní vozidla, následně se od roku 2027 kompletně zruší celé omezení. Takže už nebude stanoven limit dvou milionů korun u služebních vozů a odpočet bude možné využít i z vyšších částek,“ zmiňuje jeden z dopadů novely a mediálně hojně probíraný případ Petr Linx z BDO.

Zásadní změnou bude nutnost sledovat ne jeden, ale rovnou dva obraty. „Zatímco nyní se plátcem stává osoba povinná k dani, která v tuzemsku překročí obrat dva miliony korun za dvanáct po sobě jedoucích měsíců, od 1. ledna 2025 bude nutné sledovat také součet obratů v České republice a dalších členských státech Evropské unie. V tomto případě půjde o limit 100 tisíc euro, v přepočtu lehce nad 2,5 milionu korun,“ rozebírá daňový poradce z BDO. Zároveň v rámci sjednocení po celé EU půjde nově nikoli o dvanáct po sobě jedoucích měsíců, ale o celý kalendářní rok.

Kdy se osoba povinná k dani stane plátcem DPH, se také změní. „Doposud platilo, že plátcem se stane od prvního dne druhého měsíce následujícího poté, co překročila limit obratu 2 miliony korun. Nově se nicméně stane plátcem například hned následující den po překročení druhého obratu z transakcí v tuzemsku (cca 2,5 milionu korun),“ seznamuje Petr Linx. Daná situace například umožňovala novému developerovi prodat první nemovitosti bez DPH, překročit limit obratu, nicméně stihnout prodat ještě další nemovitosti v mezidobí, než se plátcem daně skutečně stane. To již za nových podmínek nebude splnitelné.

„Ačkoliv se nově stane plátcem DPH osoba povinná k dani hned druhý den po překročení obratu, přihlášku k plátcovství DPH musí finančnímu úřadu podat do deseti pracovních dnů. Ten se o této skutečnosti tedy dozví se zpožděním, což teoreticky může administrativně způsobovat neplechu. Odběratelé, kteří si budou chtít uplatnit odpočet DPH, budou určitě nějakou dobu v nejistotě, než se registrace k DPH jejich dodavatele objeví v registru plátců,“ dodává Petr Linx.

Mezi nejvýznamnější změny patří povinnost vrátit odpočet DPH v případě neuhrazeného závazku šest měsíců po splatnosti. Toto nové ustanovení se bude vztahovat na závazky vzniklé od 1. ledna 2025. „Především u propojených osob bývá prodlení s úhradou závazků velmi časté třeba z důvodu cashflow, což již nebude doporučováno. Na druhou stranu je možné, že se toto ustanovení pozitivně projeví v řádnějších úhradách dluhů,“ podotýká Linx.

Významnou změnou bude od 1. července 2025 úprava v oblasti dodání staveb. Nyní každé dodání ve lhůtě pěti let od první kolaudace (nebo první kolaudace po podstatné změně) podléhá zdanění. Nově bude novostavba podléhat zdanění pouze jednou, a to ve lhůtě 23 měsíců po měsíci dokončení (nebo po podstatné změně). Dobrovolné zdanění dodání stavby, která by byla jinak osvobozena, zůstane zachováno. Výpočet limitu pro podstatnou změnu (rekonstrukci) se také značně změní a již nebude potřeba znalecký posudek.

Zároveň novela o DPH přinese zúžení finančních činností, které jsou osvobozené od daně. K prvotnímu zúžení dojde rovnou od ledna 2025, další budou následovat zkraje roku 2026. „Od ledna 2026 například přestane být od daně osvobozeno vybírání televizních a rozhlasových poplatků prostřednictvím České pošty. Dle judikatury se totiž nejedná o služby platebního styku, které jsou od daně osvobozené, ale prakticky o vymáhání pohledávek, a to i přestože jde o takové pohledávky, jejichž splatnost ještě nevypršela,“ prohlašuje Petr Linx.

Malým podnikům má administrativu ulehčit speciální režim

Úplnou novinkou se má stát tzv. režim pro malé podniky, vyplývající z evropské legislativy, takže bude harmonizovaný pro celou EU. „Režimu pro malé podniky bude moci dobrovolně využít například řemeslník ze Slovenska, který již nebude muset odvádět DPH v České republice jako doposud, ale dobrovolně se zapíše v registru pro malé podniky v jeho domovské zemi, na Slovensku. Pokud nepřekročí roční celoevropský obrat 100 tisíc euro, DPH tak nebude muset hradit,“ informuje Petr Linx.

Co novela stanovuje také zcela nově, jsou podmínky vrácení bezdůvodně zaplacené daně dodavateli. Ke vrácení může dojít zejména při chybném použití běžného režimu namísto režimu přenesení daňové povinnosti. „Již nyní víme, že k vratce daně bude mít finanční úřad striktní podmínky, počítáme proto, že půjde o výjimečné případy,“ komentuje odborník z BDO. Tato úprava má nicméně posunutou účinnost až k 1. lednu 2026.

Novela dále upravuje například u virtuálních akcí, jako jsou kupříkladu webináře, tzv. místo plnění – tím nově bude zpravidla sídlo, nebo místo pobytu účastníka akce. „Dochází také ke zkrácení lhůty pro uplatnění nároku na odpočet DPH ze tří na dva roky, jelikož stejně většina plátců uplatňuje odpočet v první roce, případně ve druhém, přičemž finanční úřad získá více času na kontrolu samotného uplatnění nároku,“ uzavírá Petr Linx. Naopak u opravy základu daně dojde k prodloužení lhůty na sedm kalendářních roků.