ČEZ zveřejnil cenu za nabíjení vozů pro příští rok

Síť nabíjecích stanic Skupiny ČEZ začala vznikat v roce 2012 a jejích služeb využívá naprostá většina majitelů elektromobilů. Od 1. ledna 2022 se ale změní ceny za jednu kWh. Dobrou zprávou je, že pokud budete mít se společností ČEZ uzavřenou smlouvu, bude pro vás energie levnější, než když takovou smlouvu uzavřenou mít nebudete.

V současnosti ČEZ garantuje řidičům odběr bezemisní energie s certifikací původu elektřiny z obnovitelných zdrojů a do roku 2025 hodlá zečtyřnásobit celkový dostupný výkon své dobíjecí sítě. Ten v tento okamžik činí 22,5 MW.

Tak, za kolik to tedy bude?

Registrovaný zákazník společnosti zaplatí za tankování energie z AC stojanu 4,96 Kč (všechny uváděné ceny jsou bez PDH). U DC stojanu s výkonem 50–99 kW to bude 6,61 Kč a u ultrarychlých nabíjecích stojanů s výkonem nad 100 kW získá majitel elektromobilu jednu kilowatthodinu za 8,26 korun.

Zákazník, který ale registrován u společnosti ČEZ nebude, to bude mít (logicky) dražší. U AC stojanu zaplatí na 1 kW 6,61 korun, u DC stanice pak 8,26 korun a u DC stanice ultrarychlého napájení získá 1 kW za 9,92 Kč.

A víte, že blokování stojanu je už od května zpoplatněno?

Od poloviny května tohoto roku (možná víte, možná ne) ČEZ převedl všechny své nabíječky do zpoplatněného režimu. Spočívá to v tom, že ČEZ nerozlišuje systém nabíjení (AC nebo DC), takže ti, co s koupí elektroauta příliš spěchali a mají vozy bez možnosti rychlého nabíjení, na tomto systému tratí.

A jistě vás může rozzlobit, když přijedete k nabíjecím stojanu, který je blokován elektromobilem, který už je nabitý a vy se nemůžete připojit se svým elektromobilem. Aby řidiči (nebo spíše řidičky trávící celý den pochodováním obchodními centry, nakupováním a pojídáním pohárů se šlehačkou) byli donuceni odjet a neblokovali nabíjecí stojan, mají 90 minut na nabíjení u DC stojanu. Pak za každou další minutu jim budou (kromě načerpané energie) napočítány dvě koruny. U AC nabíječek s nižším výkonem je bezplatná doba pobytu osm hodin, poté rovněž zaplatí příplatek za blokování stojanu ve výši dvou korun.