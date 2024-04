CFO Congress 2024: Hledání nových cest

Na pozici šéfa obchodu české IT společnosti Algotech se v rámci top managementu přesunul David Kazda. Jako Chief Sales Officer má od začátku roku 2024 na starosti aktivity týkající se řízení obchodu a marketingu. V Algotechu působí David Kazda přes 16 let, z toho pět let ve vedení společnosti a 12 let ve správní radě Nadačního fondu Algo. Do současné doby byl odpovědný za vedení oddělení podnikových systémů zabývajících se implementací ERP a CRM systémů. Zaměřoval se na rozvoj týmu a péči o stávající klienty. Jeho úkolem bylo, a v nové pozici stále je, pochopit a vyřešit specifické problémy zákazníků. V dřívějším období získával zkušenosti i na obchodních pozicích. David Kazda vystudoval VUT v Brně. Pracoval v oblasti dodávek softwaru pro automatickou identifikaci a řízení logistických operací. V roce 2008 nastoupil na pozici obchodníka a projektového manažera do společnosti BSC Praha. Po začlenění BSC Praha do společnosti Algotech zde působil na několika pozicích.