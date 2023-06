CFO navýší rozpočty oddělením prodeje, IT i nákupu a zvýší odměny zaměstnancům

Podle průzkumu Gartneru mezi téměř 300 finančními řediteli je obchodní oddělení tím útvarem, který se letos s největší pravděpodobností dočká navýšení rozpočtu. Uvádějí to bezmála tři čtvrtiny dotazovaných CFO (73 %), téměř polovina z nich uvádí zvýšení o 10 % a více. Dvě třetiny finančních ředitelů plánují navýšení pro podnikové IT, 29 % plánuje navýšení minimálně o 10 %. Třetí nejpravděpodobnější oblastí, kde dojde k navýšení, je nákup – dodavatelské řetězce – uvedlo ji 61 % CFO, i když navýšení bude spíše mírnější (viz graf).





„Finanční ředitelé zůstávají opatrní s výhledem na rok 2023 a většinu rozpočtů směřujících do letošního roku snížili,“ uvádí Alexander Bant, šéf výzkumu Gartner Finance practice. „CFO vědí, že pro dosažení ziskového růstu v další fázi obchodního cyklu se nemohou opozdit s vracením potřebných finančních prostředků obchodním oddělením.“

Podnikové IT je druhou nejpravděpodobnější podnikovou funkcí, která se dočká navýšení rozpočtu. Digitální transformaci považují vedoucí pracovníci za strategicky důležitou. CFO, CEO a správní rady nicméně požadují lepší návratnost investic do technologií. „Podnikové investice do IT se nyní mnohem více zaměřují na digitální projekty s jistotou okamžité a jisté návratnosti.“

Po sérii šoků, jež zasáhly dodavatelské řetězce a způsobily podnikům vážné problémy, není podle Gartneru překvapivé, že tato podniková funkce bude letos na třetím místě z hlediska výdajových priorit.

Plány výdajů na marketing jsou smíšené

Článek vyšel v tištěném vydání časopisu CFOworld 1/2023. Pokud si časopis chcete přečíst celý, můžete si ho koupit i v digitální formě. Kromě tohoto článku v něm najdete i příspěvky o českých trendech v platbách pro tento rok, podrobně jsme se věnovali úskalím a možnostem, které nabízí umělá inteligence, nebo třeba top trendům pro oblast infrastruktury.

Devadesát procent marketingových oddělení zaznamenalo v době pandemie škrty. Ještě v červenci 2022 většina finančních ředitelů (79 %) plánovala buď zachovat, nebo snížit marketingový rozpočet pro první polovinu roku 2023. Nejnovější data ale naznačují, že pandemií vyčerpaná marketingová oddělení by mohla být ve firmách další v pořadí, pokud jde o navýšení. „Finanční ředitelé jsou v této oblasti nejvíce polarizováni: jedna čtvrtina plánuje velké navýšení marketingových výdajů o deset procent a více, další čtvrtina uvažuje o škrtech a zbývající polovina se nachází někde mezi tím,“ uzavírá Bant.

CFO plánují zvýšit odměny zaměstnancům

Až 86 % CFO plánuje letos zvyšovat mzdy alespoň o tři procenta navzdory současné nejistotě, vyplývá z celosvětového průzkumu Gartneru. Navzdory obavám z recese a přetrvávajícímu strachu z inflace většina finančních ředitelů uvádí, že hodlá i v této obtížné době zůstat platově konkurenceschopná. Jen pět procent uvedlo, že v roce 2023 ve svých rozpočtech plánují snížit výdaje na výplaty.

„Finanční ředitelé si uvědomují, že během recese v roce 2023 i po ní o jejich schopnosti podpořit růst a zisk rozhodnou dva faktory: investice do technologií a do lidí,“ říká Bant. „Mnoho CFO se od roku 2020 stále snaží setřást negativní dopady plynoucí z nedostatku talentů a vědí, že musejí investovat do svých zaměstnanců, aby si je udrželi.“

Investice do digitálních technologií zůstaly jasnou prioritou. 80 % respondentů plánuje zvýšit výdaje na technologie alespoň o tři procenta a 43 % je chce zvýšit o deset a více procent.

„Mnoho CFO neusiluje o zvýšení mezd na úroveň inflace – vzhledem k ochlazení trhu práce to ani nebude nutné. Pokud chtějí letos dosáhnout cílů ziskovosti, nemohou si to ani dovolit,“ vysvětluje Bant. „Finanční ředitelé si nepřejí, aby digitální transformaci zastavila nastupující recese, a plánují pokračovat ve zvyšování investic do technologií. CFO musejí budovat štíhlejší a pohotovější podniky, které mají ohebnou ziskovou strukturu a z recese vyjdou posílené.“

Podle podkladů společnosti Gartner včetně grafů