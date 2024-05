CFO pod lupou: Pavel Elis, Pražská energetika

Společnost Microsoft Česká republika a Slovensko jmenovala Michala Stachníka na pozici country managera. Tuto vedoucí pozici přebírá po Michalu Markovi, který se role přechodně ujal po odchodu Violety Luca, jenž vedla pobočku do konce roku 2023. Michal Stachník nastupuje do vedení společnosti 1. května 2024. Michal Stachník přichází do společnosti Microsoft s více než 25 lety zkušeností v IT průmyslu. Před nástupem do Microsoftu působil devět let jako generální ředitel společnosti Cisco v České republice a na Slovensku. Většinu své profesní kariéry strávil v amerických IT korporacích. Absolvoval Technickou univerzitu v Brně, kde se specializoval na informatiku.