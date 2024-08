CFO pod lupou: Filip Hrbáč, RSF Elektronik

Pane Hrbáči, jaká je vaše současná role v organizaci a jaké jsou vaše hlavní zodpovědnosti?





Jako finanční ředitel (CFO) ve společnosti RSF Elektronik mám na starosti řízení finančních operací a strategické plánování financí. Mezi mé hlavní zodpovědnosti patří vypracování a implementace dlouhodobých finančních strategií, příprava ročních rozpočtů a prognózování finančních výhledů. Připravuji pravidelné finanční reporty a analýzy společnosti, identifikuji klíčové finanční ukazatele a podílím se na strategickém rozhodování. Vedoucí roli zaujímám i v identifikaci a hodnocení finančních rizik a jejich minimalizaci. Vedu a rozvíjím finanční tým, aby dosahoval vysoké úrovně výkonnosti a zajišťuji, že finanční operace jsou v souladu s právními předpisy. Spolupracuji s ostatními členy vrcholového managementu na strategických iniciativách a poskytuji finanční poradenství pro obchodní rozhodnutí. Mezi mé další aktivity spadá i vedení personálního a mzdového oddělení. Mojí hlavní prioritou je zajistit finanční stabilitu a růst společnosti prostřednictvím komplexního plánování a efektivního řízení finančních a lidských zdrojů.

Filip Hrbáč, RSF Elektronik Filip Hrbáč započal svoji kariéru ve společnosti Deloitte na pozici takzvané „Ájedničky“. Později se rozhodl pro změnu a v RSF Elektronik začal jako ekonom podniku, kde byl zodpovědný za komplexní vedení účetnictví podniku. Později s přeměnou společnosti se stal CFO. Od té doby řídí finanční strategii společnosti a zároveň optimalizuje procesy v oblasti lidských zdrojů. Filip Hrbáč má bohaté zkušenosti a znalosti o většině procesů a oblastí ve společnosti RSF Elektronik.

Je pro vás právě probíhající rok výzvou? Jaký největší problém v současnosti vidíte ve vaší práci?

Ano, právě probíhající rok je pro nás skutečně výzvou, především kvůli celosvětové nerozhodnosti „kam se vydat?“ a stagnaci příchozích zakázek. Ekonomická nejistota a snížená poptávka mají významný dopad na naše finanční plánování a rozpočty. Největší problém, který v současnosti vidím ve své práci, je potřeba přizpůsobit naše finanční strategie tak, abychom minimalizovali rizika spojená s nižšími příjmy a zároveň zajistili stabilitu a likviditu společnosti. Musíme pečlivě sledovat náklady, optimalizovat cash flow a hledat nové příležitosti pro efektivní investice. Současná situace nás nutí být flexibilní a proaktivní při hledání řešení, která nám umožní překonat tuto ekonomickou stagnaci a připravit se na budoucí růst.

Jaké jsou podle vás největší příležitosti a výzvy, které vaše organizace v současnosti má?

Největší příležitostí a zároveň výzvou pro naši organizaci je zahájení nové výroby, kdy se jedná o jeden z nejsložitějších artiklů, které jsme doposud vyráběli. Na druhou stranu tento segment trhu vykazuje potenciál díky globálnímu posunu směrem k udržitelnosti a energetické efektivitě. Výrobou nových produktů tak rozšiřujeme naše produktové portfolio a posilujeme naši pozici na trhu.

Na druhou stranu, tato nová výroba přináší i řadu výzev. Musíme zajistit dostatečné investice do moderních technologií a výrobních kapacit, které splňují nejvyšší standardy kvality. Důležitým aspektem je také získání a udržení kvalifikovaných pracovníků se specializovanými znalostmi v dané oblasti. Navíc musíme zvládnout logistiku a dodavatelské řetězce, aby byly naše produkty dostupné včas a v požadované kvalitě.

Celkově je tedy klíčové, abychom efektivně řídili naše finanční a lidské zdroje, inovovali a neustále se přizpůsobovali měnícím se tržním podmínkám, abychom mohli plně využít tuto příležitost a překonat související výzvy.

Jaké jsou vaše hlavní strategie a nástroje pro zvyšování ziskovosti, a pro snižování nákladů?

Naše hlavní strategie pro zvyšování ziskovosti a snižování nákladů zahrnují snížení byrokracie na nezbytné minimum a efektivní plánování.

V rámci odstranění byrokracie se zaměřujeme na zjednodušení procesů, kdy analyzujeme a optimalizujeme stávající procesy, aby byly co nejefektivnější, což minimalizuje administrativní zátěž. Využíváme technologie a automatizační nástroje pro rutinní úkoly, což nejen snižuje pracovní náklady, ale také zvyšuje přesnost a rychlost prováděných operací. Zároveň implementujeme centralizované systémy pro sdílení informací, což usnadňuje přístup k potřebným datům a zrychluje rozhodovací procesy.

Co se týká efektivního plánování, připravujeme dlouhodobé a krátkodobé finanční plány, které nám umožňují předvídat a reagovat na tržní výkyvy. Pravidelně revidujeme a upravujeme naše rozpočty, aby odpovídaly aktuálním potřebám a maximalizovaly efektivitu využívání zdrojů. Používáme klíčové ukazatele výkonnosti (KPIs) k průběžnému sledování finančního zdraví společnosti a identifikaci oblastí pro zlepšení.

Tímto způsobem zajišťujeme, že naše operace jsou nejen efektivní, ale také flexibilní a schopné rychle reagovat na změny v dnešním hektickém prostředí, což nám pomáhá udržet stabilní společnost, a to je naším hlavním cílem.

Čím je podle vás vaše společnost atraktivní, čím oslovuje zájemce a trh?

Naše společnost je hlavním dodavatelem v rámci skupiny a jen z části externě. Nemáme tak velkou potřebu být marketingově nejatraktivnější společností v oboru. Nicméně naše standardy výroby jsou nastaveny velmi vysoko, včetně standardů kvality a know-how, a to vše je doplněno moderním a čistým výrobním prostředím. Naše produkty podléhají přísným kontrolám kvality, které zajišťují, že každý výrobek splňuje nejvyšší možné standardy, které od nás naši zákazníci očekávají. Dbáme na bezpečné a ergonomické pracovní prostředí a zároveň se z větší části pyšníme jednosměnným provozem, což přispívá k vyšší produktivitě a spokojenosti našich zaměstnanců.

Přijímáte umělou inteligenci (AI) pozitivně a začínáte ji využívat nebo negativně, nevěříte jí a jste realisty či zastánci zaběhlých principů? Nebo čekáte, jak se bude dál vyvíjet, než ji nasadíte?

Naše společnost se na umělou inteligenci (AI) dívá pozitivně a aktivně ji začínáme objevovat a využívat v rámci financí a HR pro automatizaci rutinních úkolů. Zároveň se tak snažíme o udržení kroku s nejnovějšími trendy. AI začíná šetřit čas a snižuje administrativní zátěž zaměstnanců. V rámci výrobních procesů uvažujeme využití AI pro analýzu dat a díky tomu podpoření informovaných rozhodnutí. Jsme odhodláni pokračovat v tomto směru a dále zkoumat nové možnosti, které AI nabízí.

Jak vnímáte roli ESG ve vaší firmě? Je to pro vaši společnost zajímavé téma, pracujete s ním, týká se vás a jak?

Roli ESG (Environmental, Social, and Governance) v naší společnosti vnímáme pozitivně a považujeme ji za důležitý aspekt našeho podnikání. Zavádíme udržitelné postupy, abychom minimalizovali naši ekologickou stopu, například prostřednictvím výstavby fotovoltaické elektrárny na střechách našich budov. Zároveň se zaměřujeme na sociální odpovědnost, což zahrnuje péči o naše zaměstnance a podporu komunity, ve které působíme. ESG iniciativy jsou pro nás způsobem, jak přispět k udržitelnější budoucnosti, zlepšit naši firemní reputaci a vytvořit dlouhodobou hodnotu nejenom pro naše zaměstnance a širší společnost.

Týká se vás daňový investiční produkt (DIP) jako benefit pro vaše zaměstnance? Uvažujete o jeho zavedení nebo jste jej už jako benefit zavedli?

Ano, daňový investiční produkt (DIP) se nás týká a rozhodli jsme se jej zavést jako benefit pro naše zaměstnance. Od června poskytujeme příspěvek na tento produkt, čímž podporujeme finanční stabilitu a dlouhodobé investiční možnosti našich zaměstnanců. Zavedení DIP jako benefitu reflektuje naši snahu o zlepšení celkového pracovního prostředí a nabídku atraktivních výhod, které napomáhají nejen ke zvýšení spokojenosti zaměstnanců, ale také k jejich motivaci a loajalitě vůči společnosti. Tímto krokem se snažíme přispět k jejich finančnímu zabezpečení a zároveň posílit naši pozici jako zaměstnavatele, který dbá na blaho svých zaměstnanců.

CFO pod lupou

Autor: Depositphotos Projekt magazínu CFOworld, který představuje finanční ředitele z různých oborů. Cílem projektu je i medializace používaných toků ve vaší společnosti a upozornění na zajímavé trendy a postupy, které mohou být inspirací i pro další společnosti. Otázky jsou na určitou dobu shodné a shrnutí názorů účastníků projektu bude zveřejněno v časopisu CFOworld i na našich stránkách měsíc po vyjití v tištěné verzi. Účast v projektu je bezplatná.

Jaké další benefity využíváte?

Ve společnosti RSF Elektronik klademe důraz na komplexní podporu našich zaměstnanců, a proto nabízíme širokou škálu nadstandardních benefitů. Nadstandardní příplatky za přesčasy zajišťují, že naše nadpráce je řádně oceněna. Příspěvky podporujeme využití různých kulturních a sportovních aktivit. Všichni zaměstnanci mají týden dovolené navíc, aby si mohli užít zasloužený odpočinek. Každoroční zhodnocení mzdy zajišťuje pravidelný růst mezd našich zaměstnanců. Noví kolegové mohou čerpat náborový příspěvek ve výši deset až padesát tisíc korun. Odměňujeme dlouhodobou práci ve společnosti, a i s cca 800 zaměstnanci se stále považujeme za firmu rodinného typu, kdy podporujeme zaměstnávání známých a rodinných příslušníků našich zaměstnanců prémií za doporučení nového zaměstnance. V naší kantýně nabízíme dotované závodní stravování, a 13. mzdou přispíváme na dovolenou a Vánoce. Podporujeme profesní rozvoj vzděláváním a poskytujeme příspěvek na dopravu nebo možnost využít firemní autobusové dopravy jež usnadní zaměstnancům dojíždění. Navíc máme možnost přicházet se zlepšovacími návrhy a získat za ně odměnu. Naše bohatá nabídka benefitů zahrnuje také program u smluvních partnerů. Zároveň pečujeme o zdraví našich zaměstnanců tím, že třikrát týdně poskytujeme vitamíny v podobě čerstvého ovoce. Při významných životních událostech, jako jsou jubilea a odchod do důchodu, nabízíme jednorázové příspěvky. Naše benefity zahrnují i jazykové kurzy, firemní společenské akce a studijní praxe, které podporují osobní a profesní růst.

Co vám nejvíce svazuje ruce po zavedení daňového balíčku?

Po zavedení daňového balíčku nám nejvíce svazuje ruce byrokracie a zbytečná administrativa, která zatěžuje naše týmy a zpomaluje procesy. Komplexní pravidla a časté změny v legislativě vyžadují dodatečné úsilí pro jejich správné implementování a dodržování. To vede k větší zátěži na správu a kontrolu, což může odklánět pozornost od klíčových aktivit a inovací. Snažíme se tento problém minimalizovat efektivním řízením a optimalizací našich interních procesů, ale byrokracie zůstává významnou výzvou v naší každodenní činnosti.

Jste pro zavedení eura v České republice, nebo jste pro zachování koruny jako platidla? Proč?

Jsme pro zavedení eura v České republice. Tento krok by přinesl výrazné zjednodušení a odstranění zbytečné byrokracie a komplexity, zejména pro firmy, které již nyní účtují v 85 % případů v eurech. Zavedení eura by výrazně zjednodušilo naše finanční a účetní procesy, protože bychom nemuseli neustále převádět měny a zpracovávat výkyvy v kurzu. Tento krok by snížil administrativní náklady a zátěž spojenou s více měnami. Kromě toho by přijetí eura posílilo integraci s našimi evropskými obchodními partnery a usnadnilo obchodní transakce v rámci eurozóny. Celkově by to vedlo k větší efektivitě a zjednodušení podnikových operací.

Děkujeme za rozhovor!

