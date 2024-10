CFO pod lupou: Jan Rosenberg, MoroSystems

Pane Rosenbergu, jaká je Vaše současná role v organizaci a jaké jsou Vaše hlavní zodpovědnosti?

Do MoroSystems jsem už před jedenácti lety nastoupil na pozici CFO, i když z dnešního pohledu to bylo příliš honosné označení. Tehdy to bylo i o účtování faktur, abych se vůbec dostal do obrazu. Dnes je moje role stále CFO – zodpovědnost za systém plánování a vyhodnocování, řízení rizik, podílení se na firemní strategii nebo investování, správa certifikací ISO, správa ERP systému.





Jan Rosenberg, MoroSystems Jan Rosenberg je absolventem Ústavu soudního inženýrství v oboru Realitní inženýrství a Fakulty podnikatelské v oboru Řízení ekonomiky podniku na VUT v Brně. V rámci doktorského studia byl organizátorem meziuniverzitních týmů na soutěžním projektu návrhu regenerace brněnských brownfieldů. Souběžně pracoval v daňové a účetní kanceláři JB s.r.o. Po třech letech této praxe nastoupil do společnosti MoroSystems, kde už jedenáct let v týmu TOP management spolupracuje na rozvoji společnosti.

Je pro Vás právě probíhající rok výzvou? Jaký největší problém v současnosti vidíte ve Vaší práci?

Výzvou je každý rok, i když pokaždé v něčem jiném. V rámci plánování a vyhodnocování je výzvou skrze cíle propojit ty správné lidi tak, aby se nám podařilo dosáhnout naší firemní vize a adaptovat se na změny současného světa.

Jaké jsou podle Vás největší příležitosti a výzvy, které vaše organizace v současnosti má?

Největší výzvu vidím právě ve změně byznys modelu naší společnosti. A to v době, kdy je poptávka na trhu minimální.

Jaké jsou Vaše hlavní strategie a nástroje pro zvyšování ziskovosti, snižování nákladů?

Naší hlavní strategií je zvyšování produktivity práce prostřednictvím inovací. Inovací našich produktů, služeb i způsobu, jakým dodáváme a implementujeme software. Namísto rozšiřování týmu a škálování přes lidi se učíme lépe využívat současné kapacity za podpory moderních technologií jako například AI či implementovat nová IT řešení postavená na moderních SaaS platformách. A spoustu dalšího.

V rámci snižování nákladů hraje hlavní roli digitalizace – hlavně finančních, personálních a back-office procesů.

Čím je podle Vás vaše společnost atraktivní, čím oslovuje zájemce a trh?

Máme výsledky a dobře se s námi spolupracuje. Tečka.

Digitalizace je trendem dnešní doby. Bohužel i dnes se setkáváme se situací, kdy firmy nedostávají IT řešení, která potřebují. Nám se to neděje. Máme unikátní model dodávky softwarových řešení, která plní byznysové cíle a dobře se s nimi uživatelům pracuje. Proto si můžeme troufnout na dodávku systému pro řízení marketingových kampaní pro tržiště eBay, dodávat platební řešení pro společnost Benefit Plus, přes které tečou miliardy korun nebo modernizovat obchodní systém společnosti CYRRUS. Řešení, jejichž hodnota je ve stovkách milionů korun.

Přijímáte umělou inteligenci (AI) pozitivně a začínáte ji využívat nebo negativně, nevěříte jí a jste realisty či zastánci zaběhlých principů? Nebo čekáte, jak se bude dál vyvíjet, než ji nasadíte?

AI vnímáme pozitivně a aplikujeme ji ve vývojových procesech. Snahou je využívat ji rovněž v back-officové části firmy. Tam jsme na začátku.

Jak vnímáte roli ESG ve vaší firmě? Je to pro vaši společnost zajímavé téma, pracujete s ním, týká se vás a jak?

ESG je téma nejen u našich zákazníků. My to máme relativně jednoduché. Jsme IT firma, uhlíkovou stopu zásadním způsobem neovlivňujeme. Jsme firma založená na lidech a jejich schopnostech, přátelská, respektující, otevřená. V týmu máme 20% žen. Sociální složku máme dlouhodobě vyladěnou. Letos implementujeme ISO normy, protože jejich plnění vyžadují naši zákazníci. Tím získáme certifikaci na governance složku ESG.

Týká se vás daňový investiční produkt (DIP) jako benefit pro vaše zaměstnance? Uvažujete o jeho zavedení nebo jste jej už jako benefit zavedli?

Ano týká. Zavedeme ho pro naše zaměstnance od začátku roku 2025.

Jaké další benefity využíváte?

Naším hlavním benefitem je, že děláme smysluplnou práci pro špičkové firmy z Čech i ze světa. Přátelská spolupracující firemní kultura, která umožňuje MoroSystémákům být v práci sami sebou bez přetvářky. Umožňuje MoroSystémákům ovlivňovat, co a jakým způsobem ve firmě děláme, přebírat zodpovědnost a současně získávat svobodu k seberealizaci.

Nejvíce si vážím naší schopnosti individuálně řešit potřeby našich kolegů – jednou je to pomoc se zafinancováním dokončení stavby domu, jindy je to vykrytí finančního výpadku, který byl způsoben tím, že Sberbank byla odejita z evropského trhu. Jindy větší dovolenou či náhradním volnem.

V neposlední řadě máme atraktivní kanceláře. V centru Brna sousedící s parkem Tyršův sad, v Praze v Karlíně a v Hradci v nově zrekonstruované budově s industriálním zátiším.

Tradičních benefitů u nás moc nenajdete. MoroSystémáci mají možnost čerpat rozpočet na společné sportování, neformální setkávání či využívat cokoli, co ve firmě máme pro soukromé potřeby. Vířivku na střeše nemáme.

Jste pro zavedení eura v České republice, nebo jste pro zachování koruny jako platidla? Proč?

Věřím, že zavedení eura by obecně řadu věcí zjednodušilo. Bezpochyby existuje ale i řada nevýhod, které je potřeba brát v potaz. Jako společnost jsme spíše neutrální v této otázce. Největší objem zahraničních plateb u nás tvoří totiž americký dolar.

Děkujeme za rozhovor!

