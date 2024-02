CFO pod lupou: Jiří Komínek, Billigence

Společnost NAY, maloobchodní prodejce elektroniky na Slovensku a vlastník řetězce Electro World v České republice, oznamuje personální změny na klíčových pozicích. S platností ke konci roku 2023 ukončil své jedenáctileté působení na pozici CEO Martin Ohradzanský a od ledna byl do čela společnosti jmenován Roman Kocourek, který má za sebou 15 let působení ve skupině NAY. Kocourek zastával roli finančního ředitele v obou klíčových divizích skupiny (NAY i Electro World). V průběhu akvizice Electro Worldu zastupoval mateřskou společnost NAY a od roku 2014 je jednatelem společnosti Electro World. Souběžně s tímto krokem byl jmenován novým obchodním ředitelem skupiny NAY Michal Navrátil. Ten má za sebou dvacetiletou kariéru v Electro Worldu, posledních pět let vykonával funkci obchodního ředitele. Od roku 2019 je i jednatelem Electro Worldu.