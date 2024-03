CFO pod lupou: Michal Kočí, Trime

Do čela globální technologické společnosti Daktela se v únoru postavil její dosavadní technický ředitel Jiří Havlíček. Vystřídá tak Martina Skabu, který se po úspěšné akceleraci zahraniční expanze přesouvá do skupiny Sandberg Capital. V investičním týmu Sandbergu bude mít na starost rozšiřování portfolia o nové firmy z oblastí IT, FinTech a e-commerce. Daktela poskytuje firmám svůj software pro komunikaci se zákazníky, řízení zákaznické zkušenosti a také pro komunikaci uvnitř firem. Právě odcházející Martin Skaba (35 let) má zásluhu na tom, že Sandberg Capital investoval v roce 2021 do tehdy české telekomunikační firmy a během tří let ji přivedl mezi špičky oboru na evropské úrovni. Po dokončení investice vstoupila Daktela na maďarský, rumunský a srbský trh, zároveň posílila svou přítomnost na polském a vyspělém britském trhu. Navíc se jí podařilo uspět i v německy mluvících zemích (regionu DACH).