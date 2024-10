CFO pod lupou: Petr Vojáček, BiQ Group

Pane Vojáčku, jaká je Vaše současná role v organizaci a jaké jsou Vaše hlavní zodpovědnosti?

Coby CFO v BiQ Group se starám o oblast financí, legal, podpory akvizičního a postakvizičního procesu. To znamená, že jsem v roli takového akvizičního manažera, který řeší transakci od úvodního assessmentu a due diligence, přes zajištění financování a koordinaci všech zúčastněných stran až po integraci dceřiných společností do skupiny a aktivaci synergických efektů. V BiQ Group dohlížím na řízení cash flow, budgeting a forecasting, účetní závěrky, reporting, audit, konsolidaci skupiny a reporting směrem k bankám a akcionářům.





Petr Vojáček, BiQ Group Petr Vojáček má za sebou bohaté zkušenosti získané za desetiletou kariéru v CPI Property Group, kde se z role finančního manažera posunul až na pozici head of finance management and controlling. Nyní řídí finance v BiQ Group, kde klade důraz na to, dělat věci jednoduše – jako technologický lídr musí skupina neustále prokazovat efektivitu a optimalizaci nejen ve prospěch svých klientů, ale i ve vlastním provozu. Svou velikostí a různorodostí si BiQ Group zachovává dynamické prostředí. S růstem přichází rovněž zkušenosti i zavedené procesy například při akvizicích. V loňském roce se podařilo celou skupinu refinancovat a díky jasně definované strategii dochází k vylepšování prostředí napříč celou skupinou.

Je pro Vás právě probíhající rok výzvou? Jaký největší problém v současnosti vidíte ve Vaší práci?

Jako IT skupina čelíme situaci, která je tu od konce roku 2022 – řada firem vyčkává co bude, přešlapují na místě, není tak silná poptávka na trhu vývoje nebo e-commerce. Zejména proto, že se jedná o zakázkový vývoj – tedy investiční náklady (CAPEX). Výzvou je pro nás změna mindsetu a přístupu, někteří členové skupiny dosud nemuseli chodit pro poptávky, což se nyní snažíme změnit především posílením obchodního oddělení, klademe například důraz na cross-sell, nebo rozšiřování týmů o zkušené kolegy.

Jaké jsou podle Vás největší příležitosti a výzvy, které vaše organizace v současnosti má?

Jako velkou příležitost vidíme enterprise systémy jako je SAP, Atlassian a Kentico. Rezonuje konec podpory on-premise řešení a nutnost migrací do cloudu. Tím pádem zde vidíme velkou poptávku. Další zajímavou oblastí je pro nás Data & AI, což skloňují všichni, ale málokdo to dělá pořádně nebo ví, jak na to. Dělat plnohodnotně AI znamená mít uklizeno v datech, kde mají firmy velké rezervy – tedy v oblasti integrace, konsolidace dat, digitalizace a nastavení procesů. Firmy AI chtějí, ale ne všechny jsou na nasazení této technologie připraveny. A v neposlední řadě je pro nás velkou výzvou expanze do zahraničí.

Jaké jsou vaše hlavní strategie a nástroje pro zvyšování ziskovosti, snižování nákladů?

Na straně výnosů je to dělání větších a komplexnějších projektů a budování dlouhodobých vztahů s dosavadními i novými klienty. Je to spolupráce s klíčovými partnery SAP, Atlassian, Kentico, a dalších. Z hlediska nákladů je to snaha o centralizaci vybraných služeb, což znamená úspory z rozsahu, dále pak digitalizace procesů, implementace nových nástrojů a naopak eliminace/čištění od nepotřebných nástrojů, procesů, licencí, reportů atp.

Čím je podle Vás vaše společnost atraktivní, čím oslovuje zájemce a trh?

Z mého pohledu jsou to hlavně kvalitní a komplexní projekty, možnost sáhnout si na pořádné výzvy a na projektech se vypracovat. Dále je to flexibilita, firemní kultura a celkově přátelské pracovní prostředí.

CFO pod lupou Autor: Depositphotos Projekt magazínu CFOworld, který představí finanční ředitele z různých oborů. Cílem projektu je i medializace používaných toků ve vaší společnosti a upozornění na zajímavé trendy a postupy, které mohou být inspirací i pro další společnosti. Detaily najdete na konci textu.

Přijímáte umělou inteligenci (AI) pozitivně a začínáte ji využívat nebo negativně, nevěříte jí a jste realisty či zastánci zaběhlých principů? Nebo čekáte, jak se bude dál vyvíjet, než ji nasadíte?

Coby IT skupina technologické novinky adoptujeme a AI není výjimkou, takže to vnímáme pozitivně a jako příležitost zefektivnit práci vývojářů prostřednictvím nástrojů na bázi AI. Druhá rovina je tvorba AI produktů, které budeme nabízet klientům – což se nyní aktuálně i děje. Třetí rovina je využití AI interně a její nasazení pro zefektivnění netechnických oblastí, jako je například backoffice.

Jaké benefity využíváte?

Kromě již zmíněné flexibility a neformálního prostředí, jsou to třeba i možnosti sebevzdělávání, školení, návštěvy konferencí, podpora aktivit, které dávají smysl. Možnost se zapojit a být vidět – to se našim lidem daří na projektech, jako byl například pro Škoda Auto, E.ON, Univerzita Tomáše Bati, Konica Minolta nebo DPD SK.

Co vám nejvíce svazuje ruce po zavedení daňového balíčku?

Nikoho asi netěší zvýšení sazby daně z příjmu právnických osob. Dále budeme ovlivněni změnami osvobození při prodeji cenných papírů a podílů, protože threshold ve výši 40 milionů korun je v oblasti, která se nás, respektive prodávajících, týká. Na druhou stranu pozitivně hodnotím zavedení možnosti vedení účetnictví v jiné měně, než jsou české koruny, tj. funkční měny. Zároveň možnost zdaňovat pouze realizované kurzové rozdíly je změna, která nám přinese v případě eurového financování zjednodušení řízení daňové pozice.

Jste pro zavedení eura v České republice, nebo jste pro zachování koruny jako platidla? Proč?

Vzhledem k tomu, že jsme československá skupina a dvě třetiny příjmů máme v eurech, tak jsem jednoznačně pro euro. Nyní musíme držet více účtů a dvě cash poolingové peněžní struktury, jsou s tím spojené další náklady. Rovněž bankovní financování máme v eurech. Coby skupina jsme tedy nastavení na euro. Koruna pro mě představuje spíše určitou nostalgii spojenou s historií naší země a samostatnou monetární politikou.

Děkujeme za rozhovor!

