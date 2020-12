Chraňte svou platební kartu: Pomůže obezřetnost i kontrola pohybu na účtu

Jak chránit (nejen) peněženku a s ní i své finance?

Platební kartu nejčastěji nosíme umístěnou v peněžence a máme pocit, že je tak dostatečně chráněná. To je sice pravda – z platební karty v peněžence vám skutečně nikdo žádným důmyslným skenerem neodečte peníze, jak tvrdí některé poplašné zprávy, ale chráněná samozřejmě musí být i peněženka. Tady je pár tipů:

Peněženku nikdy nenoste v kapse u kalhot nebo v otevřené kapse u bundy . Právě odcizení peněženky z kapsy je podle policie nejčastější způsob krádeže.

. Právě odcizení peněženky z kapsy je podle policie nejčastější způsob krádeže. Peněženku si ideálně schovejte do vnitřní kapsy v bundě , kam se zloděj jen tak nedostane.

, kam se zloděj jen tak nedostane. Pokud si bundu sundáte (například v restauraci), vyndejte peněženku a položte si ji na stůl, kde ji budete mít na očích .

. Nosíte peněženku v kabelce? Pohlídejte si, že je kabelka pokaždé zapnutá a nikde ji neodkládejte , a to ani na madlo nákupního košíku v obchodě či na opěradlo židle v restauraci. Opět jde o jedny z nejčastějších míst, ze kterých se kabelky a tedy i peněženky ztrácí.

, a to ani na madlo nákupního košíku v obchodě či na opěradlo židle v restauraci. Opět jde o jedny z nejčastějších míst, ze kterých se kabelky a tedy i peněženky ztrácí. Podobně riskantní je i uschování peněženky do vnější kapsy batohu. Snažte se ji dávat vždy do vnitřní , tedy méně přístupné kapsy a v místech, kde je doslova „hlava na hlavě“, si pro jistotu batoh přendejte ze zad dopředu anebo alespoň na jedno rameno a pevně ho držte.

, tedy méně přístupné kapsy a v místech, kde je doslova „hlava na hlavě“, si pro jistotu batoh přendejte ze zad dopředu anebo alespoň na jedno rameno a pevně ho držte. Kapsáři také „milují“ tlačenice (v MHD nebo třeba na exponovaných veřejných místech) a dobré je vědět i to, že velmi často operují ve dvojicích nebo větších skupinách. Jeden pak má za úkol oběť rozptýlit, druhý ji připravit o peněženku.

O kartu ale nemusíte přijít jen při klasické krádeži

V dnešní digitální době můžete o svou kartu, respektive o její údaje, přijít také při online nákupech. A objevují se i nejrůznější podvodné triky. Nenakupujte v e-shopech, které mají nezabezpečenou platební bránu. Tu poznáte podle symbolu zavřeného zámečku v okně s adresou. Pokud vám při online nákupu něco „nesedí“, dále nenakupujte a podívejte se jinde.

A pozor si dejte také na podvodné e-maily či SMS, které se z vás snaží vymámit údaje o platební kartě nebo přístupy do internetového bankovnictví. Této metodě se říká phishing a právě klienti bank velmi často čelí takovým útokům, kdy se podvodníci vydávají za jejich banku. Pokud vám přijde podezřelá elektronická zpráva z nedůvěryhodné adresy, nebo zpráva obsahuje třeba gramatické chyby nebo podezřelé formulace, dejte vědět bance a své údaje určitě nesdílejte.

Pozor na veřejnou Wi-Fi Vždy důkladně zvažte, odkud se připojujete třeba do internetového bankovnictví. Rizikem mohou být veřejné Wi-Fi. Když se do nich připojíte, nikdy nevíte, „kdo se dívá a co všechno vidí“. Šikovný hacker se prostřednictvím nechráněné Wi-Fi dostane k mnoha citlivým informacím a heslům.

Nastavte si limity pro platby

I přes velkou opatrnost ale o peněženku (i tu virtuální), a tím také o platební kartu přijít můžete. Co v takovém případě dělat, si ještě povíme, teď se však zaměříme na to, jak mít kartu zabezpečenou, aby případné škody byly co nejnižší.



Autor: h1.cz O údaje z platební karty můžete přijít i prostřednictvím podvodu zvaného phishing

Prvním krokem je nastavení rozumných denních (případně týdenních) limitů, včetně limitů internetových plateb (nákupy na e-shopech, online objednávky jídla atd.). Tak zamezíte tomu, aby zloděj stihl před zablokováním běžné nebo kreditní karty rozfofrovat všechny peníze z vašeho účtu. Jak na to?

Otevřete si vaše internetové bankovnictví a přejděte do nastavení a úprav (například u Hello bank! je to symbol tužky). Nastavte si nové limity: Výši limitů nastavte podle toho, kolik průměrně utrácíte. To zjistíte v historii vašeho internetového bankovnictví. Klidně je nastavte nižší, dají se velmi snadno změnit. Rozdílné limity si také obvykle můžete zvolit pro „fyzické“ a online platby kartou. Potvrďte změnu (je možné, že vám přijde autorizační SMS, nebo budete muset změnu potvrdit ve své mobilní aplikaci, případně prostřednictvím elektronického klíče).

PIN si zapište pouze do paměti

Psaní PIN kódu na lístečky není žádný přežitek a bohužel ho provozuje stále hodně lidí. Převážně se jedná o starší generaci, ale i ti mladší „lístečkovou“ metodu úplně neopustili. V případě krádeže tak zloděj dostane vše důležité naservírované na stříbrném podnose. Pokud si PIN nedokážete zapamatovat, zapomeňte na snadné kombinace a radši zkuste naše rady:



Zapište si ho do adresáře v telefonu: PIN si můžete uložit jako telefonní číslo do adresáře svého telefonu. Například tak, že poslední čtveřice čísla budou právě PIN kód. Neukládejte ho však pod jméno „PIN“, ale pod smyšlené jméno, které si snadno zapamatujete.

PIN si můžete uložit jako telefonní číslo do adresáře svého telefonu. Například tak, že poslední čtveřice čísla budou právě PIN kód. Neukládejte ho však pod jméno „PIN“, ale pod smyšlené jméno, které si snadno zapamatujete. Používejte šifry: V dnešní době si také můžete nastavit svůj vlastní PIN, který si budete pamatovat na základě nějaké pomůcky lépe než ten, který vám přidělí banka. Pokud jste se třeba narodili 12. září, mohl by váš PIN vypadat například takto: 9201. Nikdy ale nepoužívejte jako PIN přesné datum narození, ani čtyři stejné číslice nebo kombinaci po sobě jdoucích čísel např. 1234.



Autor: h1.cz Nastavte si rozumné denní limity. Uchrání vaše peníze v případě, že se zloděj dostane ke kartě a rozhodne se ji zneužít.

Kontrolujte pohyby na účtu

V dnešní době, kdy pětina Čechů platí mobilním telefonem nebo hodinkami, a kartu používají výjimečně, si její ztráty ani nemusí hned všimnout. Proto je dobré pravidelně sledovat pohyby na účtu a při nějaké podezřelé platbě se ihned obrátit na svou banku. Můžete si také nastavit upozornění o proběhlé platbě, které vám vždy přijde na telefon. Nebo pravidelné výpisy z účtu, které vám budou chodit na e-mail.

Možnost bezkontaktní platby má dnes téměř 94 % platebních karet, ne každý však tuto funkci při jejím zavedení vnímal pozitivně. S příchodem bezkontaktních platebních karet v roce 2011 přišly i obavy ze zneužití bezkontaktních plateb. Mezi lidmi se rychlostí blesku šířil mýtus, že se ulicemi toulají zloději s terminálem v kapse, který vám strhne platbu i přes oblečení. Jsou tyto obavy oprávněné? Samozřejmě, že ne. Kdo někdy platit bezkontaktně, ví, že kartu je potřeba přiložit na milimetry blízko k terminálu a chvilku ji tam přidržet. Platební kartu však máme většinou uloženou v peněžence, kabelce nebo pouzdru, takže šance, že nám peníze zmizí z běžného účtu během jízdy tramvají, je nulová. Zloděj by k tomu totiž potřeboval elektronickou čtečku velkých rozměrů, a navíc by byl ihned dopaden, protože každý terminál musí být zapojen do elektronického systému, a tudíž je dohledatelný. Bez zapojení terminál fungovat nebude.

Co dělat při odcizení platební karty

Zjistili jste, že vám byla odcizena platební karta, nebo jste ji ztratili? Pak není čas, ztrácet čas:



Zavolejte na infolinku své banky a kartu nechte zablokovat. V internetovém bankovnictví potvrďte zablokování. Zažádejte si o novou platební kartu.

Odcizení platební karty je pak také potřeba ohlásit na policii – jednak jde o trestný čin, který někdo spáchal na vaší osobě, a také i proto, že některá pojištění platebních karet mají v podmínkách právě doložení policejního protokolu.