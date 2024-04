Cisco s Microsoftem dosáhly při přenosu dat podmořským kabelem závratných 800 Gb/s

Rekordní přenos proběhl prostřednictvím transatlantického komunikačního kabelu Amitié na vzdálenost 6234 kilometrů z amerického Bostonu do francouzského Bordeaux. Kabel Amitié je součástí globální sítě Microsoft a disponuje technologií SDM (Space Division Multiplexing) s 16 páry vláken, která umožňuje rychlejší přenosy než tradiční podmořské kabely. „V éře umělé inteligence a cloud computingu je spolehlivé a rychlé síťové připojení důležitější než kdykoli předtím. A jeho potřeba bude jen narůstat. Ukázali jsme, co může být reálnou komerční technologií pro podmořské přenosy,“ sdělil Bill Gartner, senior viceprezident Optical Systems and Optics ve společnosti Cisco. To totiž do demonstračního pokusu zaměřeného na maximální výkon a kapacitu nasadila platformu NCS 1014 s modulem Coherent Interconnect 8 společnosti Acacia, což jsou technologie již běžně dostupné a využívané v mnoha sítích.





Dosažení podobných přenosových parametrů v běžné praxi bude mít zásadní dopad na vývoj a modernizaci aplikací. Řeší naléhavou potřebu robustní infrastruktury pro podporu rostoucích nároků cloudových služeb, aplikací umělé inteligence a datově náročných pracovních zátěží.

Co lze očekávat?

• Zvýšený výkon: Vysokorychlostní přenosové schopnosti kabelu Amitié umožňují aplikacím rychlejší odezvu, nižší latenci a lepší celkový výkon. To se promítá do lepšího uživatelského zážitku.

• Škálovatelnost a flexibilita: Moderní aplikace jsou navrženy tak, aby se dynamicky škálovaly na základě poptávky a požadavků na pracovní zátěž. Schopnost přenášet data rychlostí 800G na velké vzdálenosti umožňuje firmám nasazovat moderní aplikace vyžadující rychlý přístup k datům a bezproblémovou konektivitu v geograficky rozptýlených prostředích.

• Spolehlivost a odolnost: Spolehlivé síťové připojení je nezbytné pro zajištění dostupnosti a provozuschopnosti aplikací a služeb. Úspěšná zkouška kabelu Amitié demonstruje spolehlivost a odolnost podmořských kabelů nové generace a poskytuje organizacím jistotu při zavádění kritických aplikací v distribuovaných prostředích.