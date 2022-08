Cloudové služby se přizpůsobí vašim potřebám

Jde o součást digitalizace, která se ukázala jako velmi důležitá během situace spojené s koronavirem. Více než jindy tak vyšlo najevo, že ti, kdo si dokážou osvojit nejnovější technologie a přizpůsobit se, mají šanci být lídry ve svém oboru. Možností zahrnutí cloudu do života firmy je však mnohem více.





Výhodou cloudu je také udržitelnost

Mezi hlavní výhodu využití cloudových řešení patří rozhodně úspora nákladů. Firma nemusí investovat do hardwaru ani softwaru spojeného s vytvořením a provozem místních datových center. Navíc ve většině případů platí jen za to, co skutečně využije, a nepotřebuje specializované IT pracovníky. Datová centra jsou velmi dobře zabezpečená a také dokážou zajistit vysoký výkon. Pravidelně jsou i aktualizována, a je tak zaručen hladký provoz systémů. Velkou výhodou je pak škálovatelnost. Uživatelé daného řešení si mohou sami určit, které aplikace nebo jaký výkon budou využívat. Když dojde ke změně potřeb, je možné vše rychle přenastavit. Díky tomu lze rychle a pružně reagovat na změny. Zkušenost globální společnosti poskytující profesionální služby v oblasti digitalizace, cloudu a kybernetické bezpečnosti Accenture ukazuje, že cloud přináší firmám jak finanční výhody, tak příležitost ke snížení emisí CO 2 . Podle jejich dat mohou migrace IT systémů do veřejného cloudu celosvětově snížit emise uhlíku o 59 milionů tun ročně. „To je snížení celkových emisí z oblasti IT o asi 5,9 procenta. Pro představu: jde o stejný efekt, jako kdyby bylo odstraněno z provozu 22 milionů automobilů,“ upřesňuje generální ředitel české pobočky Accenture Robert Libonati.

Při výběru hraje roli několik aspektů

Pokud člověk vybírá cloudové služby, má mnoho možností, a je tak potřeba si nejprve hodně věcí ujasnit. Například je rozhodující, zda vybírat poskytovatele z České republiky, nebo zvolit zahraniční společnosti. S tím souvisí také umístění cloudové infrastruktury nebo jazyk komunikace (se zákaznickou podporou a podobně). V tomto ohledu je dobré si pohlídat, jaká je dostupnost služby a jak rychle dokáže poskytovatel reagovat na změny (závady nebo úpravu kapacity a podobně). „Čím důležitější aplikace chcete v cloudu provozovat, tím větší pozornost věnujte SLA, dostupnosti kontaktní osoby a celkově standardům, kterými se poskytovatel cloudu řídí,“ doporučuje Jaroslav Slavíček, produktový manažer pro síťovou bezpečnost ve společnosti O2 Czech Republic.

Mezi další aspekt patří, zda zvolit poskytovatele s vlastními datovými centry. Na jednu stranu předáváte data teoreticky mimo firmu, ale na druhou jsou datová centra ve většině případů chráněna mnohem lépe než firemní serverovny, a to jak fyzicky, tak virtuál ně. Například datová centra O2 jsou fyzicky chráněná před krádeží, výpadky proudu, požárem i živelními pohromami a o ideální provozní podmínky se starají IT specialisté, nonstop v nich funguje bezpečnostní agentura, datové centrum je vybavené i alarmy na detekci pohybu, průmyslovou televizí, systémy detekce kouře. Navíc se do nich dostanou pouze autorizované osoby, jejichž totožnost je navíc ověřena použitím biometrických skenerů v podobě snímání krevního řečiště.

Cloud není jen úložiště

Jak uvádí v rozhovoru pro portál Strojírenství.cz Martin Klčovský z NTT Czech Republic, na začátku, tedy v době před přibližně patnácti roky, byl cloud vnímán jako úložiště pro data. V průběhu času se z něj však stal fenomén, který nabízí služby spojené s výpočetním výkonem, konektivitou nebo bezpečností. Navíc se z něj stalo pracovní prostředí (framework), ve kterém má vývojář prakticky okamžitě k dispozici jakékoliv zdroje k tomu, aby napsal to, co se po něm žádá. „Poskytovatel cloudu nabízí ohromné množství připravených kódů, z nichž si vývojář vybírá a sestavuje vlastní funkční celek. Potřebujete ve firmě například docházkový systém s rozpoznáváním obličejů. Programátor si v cloudu sáhne pro již hotový modul na rozpoznání tváře a začlení ho do aplikace šité na míru vašim konkrétním potřebám,“ vysvětluje. Například jeden z nejznámějších cloudů, Azure od Microsoftu, nabízí velké množství produktů a řešení: od služby Virtual Machines umožňující rychlé zřízení virtuálních počítačů s operačními systémy Windows nebo Linux, Azure Virtual Desktop sloužící k prostředí vzdálené plochy, Azure SQL nebo například Azure PlayFab k vytváření a provozování živých her v rámci této platformy.

Zálohování a obnova dat nebo účetní systémy

Cloudových řešení je tedy celá řada a každý si tak může najít to, co mu bude vyhovovat, a především mu pomůže v jeho byznysu. Například společnost The Cloud Provider nabízí flexibilní řešení v podobě Cloudpointu, Kubepointu, Suppointu a Dashpointu. U cloudu je zaručen neomezený výpočetní výkon s tím, že jde o obchodní model payasyougo. To znamená, že platíte jen za to, co reálně v daném období využijete. „Cloud od TCPRO nám umožňuje naplno se věnovat práci na našich produktech, protože se infrastruktura plně přizpůsobuje našim nárokům na výpočetní výkon. Náš tým se stále rozrůstá, takže je pro nás dynamická optimalizace výpočetních zdrojů skutečným základem pro úspěšný vývoj produktů a minimalizaci nákladů a investic,“ říká Michal Novák, customer success manager z firmy Itera. Společnost je připravena vyhovět nejrůznějším potřebám, a to například od vývojářů aplikací, výrobních firem, poskytovatelů softwaru nebo těch, kdo řeší obnovu IT. Právě řešení pro zálohování a obnovu dat mimo jiné nabízí Autocont. Jde o širokou oblast služeb vBR (Virtuální Backup & Recovery), která se komplexně zabývá problematikou zálohování a obnovou dat do nebo z cloudu. Například se službou vBR Network Attached Storage získají zákazníci i flexibilní diskovou kapacitu. Tu sám řídí díky dedikovanému management rozhraní, které je dostupné v rámci Virtuálního Privátního Datového Centra (vPDC).

Poskytovatel televizní, rozhlasové a internetové infrastruktury CRA nabízí v rámci svých cloudových řešení kromě Zálohy a Replikace prostředí také CRA Ukládání a Archivace dat. To ocení ti, kteří potřebují mít bezpečně uložená a zároveň rychle přístupná data, například v podobě videozáznamů nebo důležitých dokumentů. K dispozici jsou dvě varianty: CRA Storage pro data, se kterými pracujete a potřebujete mít možnost se k nim rychle dostat, a CRA Long Term Backup. V tomto případě jde o dlouhodobou archivaci určenou tedy pro velký objem dat, jež potřebujete jen čas od času dohledat nebo obnovit. Hodně druhů cloudových řešení nabízí společnost Algotech. Jejich klienti mohou cloud využít například pro CRM systém, podnikové systémy nebo účetní a ekonomické systémy. Díky tomu je možné dělat účetnictví odkudkoliv, a to bezpečně a efektivně. Firma na AlgoCloudu provozuje téměř třicet účetních a ekonomických systémů včetně Pohody, Money S3 nebo SAP. K výhodám účetních systémů v cloudu patří úspora nákladů na provoz vlastního systému, maximální bezpečnost dat, a především možnost pohodlné práce kdekoli.