Co čeká burzu a jaký byl vlastně rok 2013 pro investory, kteří sázejí na akcie?

Pražská burza hudlala letos trochu smutnější písničku. Jen co se v první polovině roku začalo mluvit o tom, že by americký Fed mohl ubrat plyn při tištění peněz, začalo mohutné stahování kapitálu z rizikovějších burz (jako je i ta pražská). Především kvůli ztrátám z prvního pololetí končí rok 2013 pro index PX 8% ztrátou. Pozitivních investičních příběhů letos bylo v Praze jako šafránu. Nejúspěšnějším titulem byla nakonec Fortuna. Cena jejích akcií vzrostla za celý rok o 38 %. Loterijní společnost za tento úspěch vděčí především nadstandardní dividendě, kterou letos obdarovala své akcionáře. Aby ne, když její velikost proti předchozímu roku vzrostla téměř trojnásobně. Podle nás je pouze otázkou času, než si investoři uvědomí, že společnost není schopná v příštích letech udržet nastavenou laťku. Kvůli poklesu dividendy čeká cenu akcií Fortuny v roce 2014 korekce.

Cyklické štěstí mívá krátké trvání

Z větších emisí, které se obchodují v Praze, se nejvíce dařilo bankám. Akcie Erste vzrostly o 10 %, Komerční banka (KB) přidala 5 %. Oba tituly vděčí za svůj růst především ožívání evropského prostředí. To totiž přináší naději na růst úrokových marží bank. Díky tomu by mohly v příštím roce začít růst jak příjmy, tak i zisky obou bankovních domů. Jenže ani akcie Erste, ani KB nejsou naším investičním tipem pro příští rok. Bankovní tituly totiž obecně patří k těm cyklickým. To znamená, že s narůstající nervozitou na trzích začíná padat jejich cena. A právě s tímto scénářem počítáme v příštím roce – alespoň za předpokladu, že Fed dodrží slovo a výrazně přiškrtí program tištění peněz. Právě přísuny levných peněz v posledních měsících jako droga uměle vylepšovaly náladu na trzích.

Ruce pryč od trojlístku NWR, Orco a CETV?

Rok 2013 končí neslavně také pro elektrárenský kolos ČEZ. Jeho akcie letos propadly o 24 %. Na vině není nic jiného než klesající cena elektřiny na energetické burze. Tady by se ale mohlo začít blýskat na lepší časy. Díky změně postojů EU a odložení aukce 900 mil. kusů emisních povolenek by mohla začít růst cena těchto povolenek. Tento impuls přispěje k tomu, že se cena silové elektřiny začne odlepovat ode dna. To by jednoznačně podpořilo i akcie ČEZ. V příštím roce se před nimi otevírá mírný, zhruba 6% prostor k růstu.

Dlouhodobý investor by se měl i v příštím roce vyhnout trojlístku NWR, Orco a CETV. Všechny tři společnosti budou v následujících měsících řešit především otázku, kde najít zdroje na financování svých závazků. V jejich podání proto může docházet jak k rozprodejům majetku, k ukončování některých aktivit, tak i k emisi nových akcií. To znamená, že ceny těchto akcií zůstanou nadprůměrně vrtkavé.

Tipy na černé koně

Jaké akcie tak mají v příštím roce potenciál k růstu? Jednou z nich je pojišťovací skupina VIG. Ta totiž již letos přistoupila k výraznému odpisu goodwillu v Rumunsku. Do toho ji letos významně přibrzdil nárůst nákladů v souvislosti s letošními povodněmi. Příští rok proto vypadá pro VIG mnohem nadějněji. Jeho hospodaření podpoří i fakt, že trhy střední a východní Evropy, kde společnost primárně působí, čeká v příštím roce oživení.

Druhým favoritem zůstává Pegas Nonwovens. Výrobce netkaných textilií těží především z dlouhodobých dodavatelských kontraktů. Díky nim může investovat a zvyšovat svou produkci i v době krize. Díky očekávanému nárůstu dividendy v příštích letech bude moci růst i cena akcií společnosti.

