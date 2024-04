Co je možné zjistit o organizaci z otevřených zdrojů a tím zabránit vnějším útokům? Jak správně ověřovat veřejně dostupné informace i pro soukromé účely?

Největší přehlídka inovací, vynálezů a kreativity v Česku se letos koná o víkendu 11. a 12. května v Křižíkových pavilonech Výstaviště Praha. Čeká se přes 130 expozicí a své dílo můžete přihlásit do 21. dubna. Do Křižíkových pavilonů zavítají rodiny s dětmi, technologičtí nadšenci i profesionální inovátoři v byznysu i vzdělávání. Vstupenky jsou k dostání v síti Goout. „Počítáme se 130 expozicemi a hlavní body festivalu se už rýsují – kromě programu pro rodiny s dětmi si na své přijdou i ti, kteří hledají inovace a trendy v byznysu a vzdělávání,“ říká koordinátor Maker Faire Prague Vojtěch Kolařík z organizace Make More. „Chystáme workshopy v oblasti digitální výroby, elektroniky a 3D tisku, expozice českých aerospace projektů, pak i divadelní představení s kinetickými objekty nizozemské skupiny Abacus Theather nebo superfinále Robosoutěže ČVUT. Užít si budete moci jak vědecké projekty, tak třeba i stavbu mostu ze špaget.“