Co nejvíce lidi ruší na pracovišti?

Posedět si v kavárně, dočíst bestseller a nechat ho s dýškem u obsluhy, aby se za pár dnů objevil v prodeji na Knihobotu. Nebo u stanice metra vyzvednout z automatických boxů novou zásilku knih z druhé ruky a rovnou zde nechat několik svazků, které udělají radost někomu jinému. Takovou budoucnost přichází do největšího knižního secondhandu Knihobot.cz budovat Simon Gabriel (26 let). Ten má za sebou působení v HORECA segmentu se zkušenostmi s provozem kaváren i hotelů. Z pozice projektového manažera pro expanzi je zhodnotí při budování partnerské sítě knihobodů, které by umožňovaly vracet do oběhu přečtené knihy. Tak chce Knihobot vytvořit alternativní cestu k síti Zásilkoven, kterou pro zpětný odběr knížek mimo jiné využívá.