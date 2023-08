Čtvrtina podnikatelek se potýká s předsudky

„Nezaměstnanost v červenci mírně vzrostla po čtyřech měsících poklesu – v červenci byla podle Úřadu práce 3,5 %, v červnu 3,4 %. Nepatrný růst je však otázkou sezónních výkyvů. Neznamená to však obrat k lepšímu v dlouhodobém strukturálním problému české ekonomiky, jímž je přehřátý trh práce. Bez práce bylo v červenci 258 933 lidí, volných míst ale 285 627. Politici se chlubí, že máme jednu z nejnižších nezaměstnaností v EU – z pohledu voličů je to pozitivní, z pohledu budoucnosti české ekonomiky je to fatální problém,“ varuje Radovan Hauk, partner poradenské skupiny Moore Czech Republic. „Zatímco většina výrobních odvětví české ekonomiky stagnuje a červnový meziroční pokles hodnoty nových zakázek v průmyslu o 5,8 % nedává moc naději na změnu propadu průmyslové výroby, mzdové náklady firem rostou. V průmyslu v červnu průměrná měsíční hrubá mzda meziročně vzrostla o 9,1 %. A ve stavebnictví v útlumu o 9,9 %. Růst mzdových nákladů podkopová konkurenceschopnost českých firem, blokuje i nastartování české ekonomiky a růst HDP. Pokud by se podařilo obsadit 200 000 volných míst, přineslo by to podle MPSV do státního rozpočtu 40 miliard korun. Jde o dlouhodobě neřešený problém naší ekonomiky, který zvětšuje nepříznivý demografický vývoj české populace. Přehřátému českému trhu práce by pomohla výraznější podpora státu při zaměstnávaní kvalifikované pracovní síly ze zahraničí. Český pracovní trh absorboval příliv utečenců z Ukrajiny bez důslednější systémové podpory jejich zaměstnávání. O tom, jak to je se zaměstnáváním cizinců, dokreslují i data Hospodářské komory – do vládního programu na zrychlený příjem kvalifikované pracovní síly ze zahraničí se podle ní vinou nízko nastavených kvót podařilo letos vyřídit jen polovinu žádostí uchazečů. Letos si firmy podaly žádosti o 4500 pracovníků, které si našly v zahraničí, ale 2200 z nich stále čeká, až se jejich žádostí začnou úřady zabývat. Jde třeba o pracovníky z Indie. Na ně se kvůli nízko nastaveným kvótám čeká až dva roky.“