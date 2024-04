CzechTrade propojuje české e-shopy s globálními marketplace platformami a pomáhá jim expandovat

Seyfor navázal spolupráci se společností Satomar, provozovatelem platformy Proficenovky, a integroval do svého podnikového systému Money ERP rozhraní pro elektronické cenovky a štítky. Otevírá tak nové možnosti okamžité úpravy cenotvorby či přípravy nebo i realizace krátkodobých cenových nabídek ve stylu „happy hours“. Na začlenění proficenovek do firemního systému mohou společnosti čerpat dotaci poskytovanou Ministerstvem průmyslu a obchodu na elektronizaci prodejen. Integrace Proficenovky s Money ERP umožňuje automatizovat přeceňování a popisování zboží na základě dat vložených v IS obchodníka. Změny informací o cenách nebo produktech, provedené v systému Money ERP, se do elektronických cenovek promítnou během pár sekund. Změny lze předem plánovat na datum a čas a ceny není nutné uvádět v konkrétních částkách. V Money ERP stačí nastavit slevu v procentech nebo výši marže a IS částky přepočte a odešle do cenovek. Obchodníci působící ve více zemích mohou současně spravovat cenovky v různých jazycích i měnách.