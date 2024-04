Podpora bude poskytována formou zvýhodněných služeb, v rámci projektu Nové marketingové modely veletržních účastí 2 (NOVUMM 2) půjde o částku až do výše 120 000 Kč na účast na jedné akci, v rámci projektu Nové marketingové modely veletržních účastí v oblasti klíčových technologií 2 (NOVUMM2KET) to bude až 160 000 Kč. Projekt NOVUMM 2 nabídne 60 veletrhů zaměřených na prioritní obory českého průmyslu, u NOVUMM2KET to bude 60 veletrhů zaměřených především na oblast klíčových technologií, na každém veletrhu se navíc koná doprovodná akce. U podobných projektů v minulosti dosáhla celková výše poskytnuté podpory téměř 94 000 000 korun.





„Projekty NOVUMM 2 a NOVUMM2KET bezprostředně navazují na úspěšné projekty realizované agenturou CzechTrade v předchozím programovém období, v jejichž rámci bylo podpořeno 1 403 účastí českých malých a středních podniků na celkem 167 zahraničních veletrzích,“ říká Martina Handrlicová, ředitelka odboru fondů EU a kreativních průmyslů s tím, že nové projekty představují rozšířené možnosti podpory a poskytovaných služeb.

První zahraniční akce už proběhly v březnu letošního roku. Realizace projektu NOVUMM 2 byla zahájena veletrhem Cosmoprof Worldwide Bologna, který se konal od 21. března do 24. března. Na něj hned navázal veletrh Global Industrie v termínu od 25. března do 28. března v Paříži.

Projekt NOVUMM2KET podpoří v termínu 17.–20. 4. významnou akci AERO Friedrichshafen 2024, které se každoročně účastní okolo 15 českých firem z oboru všeobecného letectví. „Letos se uskuteční jubilejní 30. ročník leteckého veletrhu AERO Friedrichshafen 2024, jehož největším letošním tématem je udržitelnost a budoucnost aviatiky. Agentura CzechTrade zde plánuje společnou českou účast pro široké spektrum inovativních společností, které mají možnost získat podporu z projektu,“ dodává Martina Handrlicová.

Projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK).

Více informací k NOVUMM 2 a NOVUMM2KET je uvedeno na webových stránkách agentury CzechTrade, kde je také odkaz na přihlášení do projektů přes dotační portál AIS MPO (https://aisportal.mpo.cz).