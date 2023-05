Dávejte si pozor! Kyberzločinci už obchodují s kradenými prémiovými účty ChatGPT

Jistě víte o tom, jak nepříjemné dopady má krádež dat z vašich účtů a počítačů, o které se „starají“ zloději využívající ransomwarových útoků. No, a abyste to neměli tak lehké, začíná se objevovat nová vlna kyberkriminality, spočívající ve zneužívání prémiových účtů ChatGPT, symbolu umělé inteligence. Upozorňujeme na to včas, abyste na takové útoky byli připraveni a dokázali si věci zařídit tak, aby někdo nemohl vaše účty zneužít. Umělá inteligence je totiž tahákem, který především v posledních měsících akceleroval a hodně se o něm hovoří. Vlnu nadšení ale mohou zkazit, jak jinak, zloději, kteří si přivlastní váš účet a… Dopady mohou být hrozivé, protože se zloději mohou dostat i k tajným nebo strategickým informacím, které jste ChatGPT svěřili.