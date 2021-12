Soutěž Deloitte Technology Fast 50 CE je rozdělená na tři hlavní kategorie: Fast 50, Growth Stars a Impact Stars a dotýká se 18 zemí regionu střední Evropy, samozřejmě i České republiky. První ročník soutěže proběhl v roce 1999.

Kategorie Fast 50 pro zavedené hráče

Pro nominaci do hlavního žebříčku Fast 50 ve střední Evropě musí mít společnosti v posledních třech letech provozní výnosy nejméně 50 000 eur a provozní výnosy v běžném roce nejméně 100 000 eur. V rámci této kategorie bylo oceněno 50 nejrychleji rostoucích technologických firem v regionu. V loňském roce zde uspělo nejvíce českých firem v celé historii této soutěže.

Pořadí prvních pěti společností je následující (kompletní přehled můžete získat na konci tohoto příspěvku ve formátu PDF):

Pořadí Společnost Země Růst (%) 1 FTMO Česká republika 39 432 2 Kilo grupė, UAB (Kilo.Health) Litva 17 710 3 Driveto Česká republika 5829 4 DoDo Česká republika 3668 5 ThreatMark Česká republika 2854

Je zajímavé, že hned čtyři z pěti oceněných společností jsou z České republiky a první z nich (stejně jako litevská Kilo grupė) dosáhly až neuvěřitelného nárůstu obratu v pěticiferných procentních číslech.

Kategorie Companies to Watch pro vycházející hvězdy

Ta se dále dělí na dvě podkategorie:

Ø Investment Stars

Kategorie pro firmy, které v období od 1. 1. 2018 do 31. 5. 2021 získaly minimální investici ve výši 500 000 eur, která nepřesahuje 50 % vlastnictví firmy.

Ø Growth Stars

Podmínkou pro zařazení do této kategorie jsou výnosy nejméně 10 000 eur v posledních dvou letech a v běžném roce nejméně 30 000 eur.

V kategorii nováčků máme mezi prvními pěti dvě společnosti:

Pořadí Společnost Země Růst (%) 1 DRUID SA Rumunsko 6753 2 Cyrkl Česká republika 2496 3 ALIS Tech Česká republika 2349 4 BRIGHTDOCK d.o.o. Chorvatsko 2011 5 Identifikaciniai projektai, UAB (iDenfy) Litva 1718

Kategorie Impact Stars pro společensky odpovědné firmy

Speciální cena vždy pro tři firmy z každé země středoevropského regionu, které vyvinuly unikátní a inovativní produkt či poskytují služby, které mají revoluční dopad na trh. Ocenění může získat i firma, která podporuje diverzitu nebo úspěšně propojuje významné digitální produkty či služby s pozitivním dopadem na společnost a/nebo životní prostředí.

Je skvělé, že všechny tři ocenění putovaly do České republiky.

Společnost Země ANTHONYapp Česká republika Carebot Česká republika NAFIGATE Corporation Česká republika

Velký úspěch českých firem

Kateřina Novotná, leader programu Technology Fast 50 CZ okomentovala letošní ročník takto: „V soutěži spolu soupeří technologické společnosti z 19 zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy a české firmy letos opět bez nadsázky převálcovaly svou konkurenci. V hlavní kategorii jsme letos ocenili 18 českých firem z 50, a to je opravdu skvělý výsledek. Že jde o velký úspěch ukazuje například srovnání s Polskem, které představuje mnohonásobně větší trh, než je v Česku, přesto je to právě Česká republika, která v celkovém počtu oceněných firem suverénně zvítězila a obsadila i pozici absolutního vítěze. Soutěž je již tradičně určena technologickým společnostem, ale nijak neselektuje odvětví, ve kterém je technologie uplatněna. Letos jsou v žebříčcích zastoupeny firmy z různých oborů, od umělé inteligence, kyberbezpečnosti, data science a machine learning až po fintechy či ecommerce. To ukazuje na spoustu dobrých nápadů, produktů a služeb v oblastech, které budou pro další rozvoj společnosti klíčové. Úspěch českých tech firem nás těší o to více, že přišel v době, kdy se svět již druhým rokem potýká s následky pandemie.“

Podrobná výsledková listina pro všechny kategorie je ke stažení zde (ve formátu PDF).

Videozáznam ze slavnostního předávání cen v Divadle Archa 25. listopadu 2021 (YouTube).