Digitalizace na plný plyn: na recepci vás vítá automat

Zásadní průlom přinesly technologické novinky i do oblasti bezpečnosti, odbavování osob a kontroly pohybu lidí na pracovišti. Především správa budov může zaznamenat velkou změnu. Moderní technologie dnes umí registrovat řidiče při vjezdu do areálu, spočítat návštěvníky, dokonce dokáže rozlišit pohlaví, či odhadnout věk. Využití takových digitálních zařízení najdeme v tuto chvíli především v průmyslových areálech, ale i v administrativních budovách, nemocnicích či úřadech.





Elektronická recepční dokáže tímto způsobem pokrýt komplexní správu průchodů osob po budovách, a to až ve 30 jazycích. Samotný ekonomický výsledek instalace takového zařízení je pro jednotlivé provozy dlouhodobě pozitivní. „Elektronická recepční znamená pro podnikatele až 50 % finanční úsporu oproti lidské pracovní síle, což představuje až 20 tisíc korun měsíčně. V České republice jich jsou již v provozu desítky,“ popisuje Kateřina Kulíšková ze společnosti Innovis, která na trhu nabízí systém Welcomo.

První verzi produktu představila firma v roce 2018. Zásadně jej potom posunula během koronavirové pandemie, kdy se rozhodně začalo mnohem více uvažovat o nutnosti některých profesí být fyzicky na pracovišti. Dnes Welcomo nabízí nejen správu návštěv, ale zvládá i složité procesy v logistice a průmyslu.

Že je myšlenka doplnit nebo dokonce nahradit skutečnou recepční její elektronickou kopií jako z futuristického filmu? Celý systém elektronizace při vstupu do budovy má i další výhody. Především zkrácení čekací doby pro návštěvníky. „Vytvořili jsme intuitivní, bezpečný a přizpůsobitelný systém vhodný pro řadu objektů,“ říká František Leiter, jednatel společnosti Innovis.

Innovis dodává tento systém do řady českých i zahraničních firem. Jednou z nich je i společnost Kdynium, která je slévárnou zabývající se odlíváním různých technických komponent. Bezpečnost je v takovém provozu na prvním místě. „Čekáme, že tak nahradíme systém směn u našich vrátných. Dnes jedou ve třech směnách a chceme, aby se postupně přešlo pouze na jednosměnný provoz. V pozdějším odpoledni a v noci budeme spoléhat na Welcomo,“ popisuje Jan Löffelmann, technický ředitel společnosti Kdynium.

Zařízení firma nainstalovala zhruba před dvěma měsíci. „Především nám to splňuje požadavek, kdy konkrétní zaregistrovaná auta a dodavatele pustí elektronická recepční automaticky do areálu, a my pouze kontrolujeme jejich přítomnost, máme tak dokonalý přehled,“ dodává Löffelmann s tím, že instalace elektronické recepce je první krok k celkové změně myšlení a vyšší digitalizaci podniku.