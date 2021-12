Vychází CFOworld 4/2021. Hlavním tématem jsou dotace

Téma zemědělských dotací a jejich změn jsou dalším tématem především pro menší farmáře, kterým mohou pomoci v jejich práci. Na základě těchto nových pravidel má být nová zemědělská politika ekologičtější, férovější, flexibilnější a transparentnější.

Z oblasti managementu přinášíme zásadní téma o péči řádného hospodáře u jednatele, člena představenstva či dozorčí rady, pokud jsou současně i CFO. Jaké mají pravomoci, povinnosti a na co mají dávat největší pozor?

Hlavním motem zelené dohody je ochrana proti změně klimatu. Všechny její cíle budou prosazovány pomocí právních nástrojů, které má EU k dispozici – tedy prostřednictvím nařízení, směrnic a standardizace. A to i v České republice. Co nás zde čeká a nemine v nejbližším období?

Jedním z nosných témat tohoto čísla je digitalizace dokumentů. Je to oblast, která je zatím stále velmi otevřená, přesto se v ní angažuje poměrně malé procento firem. Nabídka podpůrných prostředků pro automatizované zpracování dokumentů na našem trhu je ale široká – a proto jsme připravili i nástin několika možných řešení, které firmám přechod k automatizaci zpravování dokumentů usnadní a urychlí ji.

Poměrně složitým a těžko řešitelným případem je nedostatek IT odborníků na našem trhu. Sehnat IT specialistu do firemního týmu se zdá být skoro nemožné. Ale přesto existuje řešení. Outsourcing služeb zde může výrazně pomoci, dokáže přesněji plánovat náklady pro oblast správy IT sektoru ve firmách a zefektivnit správu tohoto oboru. Zamýšlíme se nad tím, zda takové řešení není náhodou pro firmy a podniky v současné obě jediné možné.

Nahlížíme i na stěžejní témata a změny, které před námi stojí při vstupu do příštího roku a zamýšlíme se i nad tím, jaké změny lze očekávat spolu se změnami úrokových sazeb ČNB. Jak to ovlivní dění ve firmách, na trhu vůbec a podaří se zastavit nebo zkrotit inflaci?

Přejeme vám příjemné čtení a doufáme, že zpracovaná témata budou i pro vás přínosem ve vaší každodenní páci.