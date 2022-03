Dnes vychází nové číslo CFOworldu 1/2022

ČASOPIS ONLINE I V TIŠTĚNÉ PODOBĚ CFOworld si můžete objednat i jako klasický časopis. Vychází jako čtvrtletník a jeho primárním cílem je informovat o novinkách v oblasti práce finančních ředitelů, tj. ukázat, že svět financí není jen světem nudných čísel a účetnictví, že jde především o lidi, kteří mají velký smysl pro zodpovědnost a často řeší úkoly i mimo oblast finančního řízení, monitoringu a kontroly finančních procesů, plateb, cash-flow, finančního plánu a rozpočtu a vytváření strategických projektů. Celoroční předplatné i jednotlivá čísla si můžete objednat v naší digitální trafice.

Ale jsou také jen lidé. A tak si nejednou potřebují promyslet zásadní rozhodnutí, s někým důvěryhodným probrat situace a výzvy, se kterými se potýkají. Jindy si přejí rychle a účinně změnit chování své či svého rýmu, naučit se zvládat své emoce nebo prohloubit leadership. V tom všem jim společnost NeuroLeadership, kterou Dr. Vladimír Tuka založil a vede, může účinně pomoci.

Jako nosné téma přinášíme informace o tom, jaké změny se týkají letos a napřesrok datových schránek. Co se změnilo, aniž byste to ovlivnili, od ledna tohoto roku a o jakých důležitých změnách je dobré vědět včas.

Zajímavým tématem jsou i digitální měny. Tady nám situace připomíná našeho přemíra, Petra Fialu, který sice ví, co a jak, ale nedokáže být adresný a dopředu odhalit to, co se chystá. Jako by inspirováno tímto přístupem bylo i několik desítek firem, které jsme oslovili s otázkou, zda jsou připraveny na nástup digitálních měn a v jakém horizontu je hodlají využívat. Oslovili jsme velké firmy, výrobce i dodavatele energií i spoustu dalších firem a společností. Věřte, že ani jedna z firem se neozvala – a tak postup v této věci je zahalen rouškou tajemství. Možná se z toho v naší republice stává fenomén, neříkat nic dopředu. Nebo se nás taková věc netýká? Nevěříme. Náš zájem vyšel ze studie společnosti Gartner, zaměřenou na nasazení digitálních měn ve společnostech. Gartner totiž předpokládá, že už v roce 2024 budou u velkých firem digitální měny běžně nasazeny. „Od začátku loňského roku jsme zaznamenali obrovský nárůst zájmu finančních ředitelů o digitální měny a blockchainové aplikace,“ říká Alexander Bant, vedoucí výzkumu Gartner Finance Practice. „I když volatilita kryptoměn nadále vyvolává obavy, očekávání jasnějších regulačních pokynů a nástup CBDC nyní nabízí finančním ředitelům více možností, jak naostro otestovat případy použití digitálních měn.“ Že by digitální měny u nás byly mimo hledáček nových přínosných technologií pro blízkou budoucnost, se nám ani nechce věřit.

Článek, jak dělaný pro CFO, je věnován volbě ERP systému, tedy investici, která si zaslouží hlubokou analýzu, protože jde o investici nikterak nízkou, navíc rozloženou na delší dobu. Co je tedy k takovému rozhodnutí potřeba shrnul autor článku šikovně do deseti hlavních a jistě inspirativních bodů.

Také pro vaši inspiraci přinášíme několik zajímavých firemních aplikací, které mohou citelně zjednodušit, urychlit a zefektivnit pracovní činnosti vás i vašich podřízených. Stejně tak pro vás bude užitečný článek o dotačních programech, které jsou pro vás letos připraveny.

Last but no least: zpracovali jsme pro vás zajímavý materiál o softwarových robotech z různých úhlů pohledu. A k tomu přidáváme ještě jedno téma, které s tím možná až úzce souvisí, ale zatím je mu věnováno pramálo místa. Jde o to, že globální obchodní lídři vyjadřují vážné obavy z rozhodnutí učiněných umělou inteligencí (AI) a jejích pochybeních – a to navzdory tomu, že ji už nyní využívá až 60 % firem. Ve článku se dozvíte, jaké otázky v souvislosti s AI se objevují, třeba zodpovědnost za chybu, kterou AI učiní. Víte to? Ne? Pak tento článek je tu právě pro vás!

Přejeme příjemné čtení.