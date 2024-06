Dnes vychází ročenka TOP 100 ICT společností v České republice

Všichni, kdo se zapsali do seznamu účastníků TOP 100 během měsíců březen až květen, dostanou ročenku jako přílohu časopisu CIO Business World. Od září rovněž všichni zapsaní do letošního ročníku ročenky budou mít možnost stáhnout si její elektronickou formu v PDF. Není nutné nic dělat, nabídku ke stažení dostanete automaticky právě včas!





Pokud ale jste svou firmu do letošní ročenky nezapsali, i vy máte možnost ji získat v tištěné verzi na této adrese: https://www.iinfo.cz/nase-casopisy/top100/objednavka-cisla/. Cena za jeden výtisk je 300 Kč.

Co ročenka přináší?

Kromě již zmíněného seznamu firem, seřazených dle obratu za rok 2023, přinášíme navíc:

> Deloitte CE Technology Fast 50

Program Deloitte CE Technology FAST 50 se soustřeďuje na nejrychleji rostoucí technologické společnosti ve středoevropském regionu a loňském roce se ho zúčastnilo 317 firem z 18 zemí střední a východní Evropy, z nich bylo 123 z České republiky. Jak si stály naše společnosti v ostré konkurenci ostatních evropských firem v už 24. ročníku tohoto průzkumu?

> Výdaje na IT v roce 2024: AI ambice vs. realita

Prolomení hranice pěti miliard dolarů výdajů na IT, k němuž by v letošním roce mělo konečně dojít, je jistě hlavní dobrou zprávou pro IT dodavatele. Predikce letošního vývoje na trhu ICT pochází od společnosti Gartner.

> NIS 2 jako výzva i příležitost

Aktualizovaná unijní směrnice NIS 2 rozšiřuje svou působnost na nová odvětví, a zahrnuje tak zásadní subjekty v energetice, dopravě, bankovnictví, zdravotnictví a digitální infrastruktuře i významné subjekty v odvětvích, jako jsou výroba, nakládání s odpady a digitální služby. Jim všem zavádí přísná opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti. Důležitý dokument, který ještě tento rok vstoupí u nás v platnost pod drobnohledem společnosti Gartner.

> Partnerské příspěvky spolupracujících firem

V nich byla hlavním tématem umělá inteligence a její nasazení ve firmách.