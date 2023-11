Dodržujete omezení pro e-shopy a webové stránky? A jaká jsou očekávání vánočních prodejů?

V tomto článku si všímáme nebo spíše shrnujeme pravidla pro propagaci vašich výrobků na webech, co se týče uvádění slev. Jak se to tedy vlastně dělá, abyste byli úspěšní, hodnověrní, a přitom oslovili vaše potencionální zákazníky? A připomeneme si to, že není radno vnucovat zákazníkům taková přednastavení pro jejich rozhodování, která by mohla vést k chybnému pochopení nebo argumentovat vymyšlenými rádoby pozitivními, ale vymyšlenými recenzemi produktů. Ostatně můžete za to dostat i dost velkou pokutu, která, především pro menší obchodníky, může být až likvidační. A když už budete vědět, jak svou nabídku postavit, možná vás může zajímat i názor odborníků na letošní Vánoce. Splní vaše očekávání a vyprázdní vaše sklady nebo budou, z pohledu zákazníků, spíše skromnější?





Zobrazování slevy

Nejzásadnější změnou je nové pravidlo pro nabízení zboží ve slevě. Dosud bylo možné měnit cenu zboží a inzerovat výši slevy prakticky jakkoliv.

Pokud chcete nyní lákat zákazníky na výhodnou nabídku, musíte dodržet jasně stanovená pravidla. „Vždy, když nabízíte produkt ve slevě, musíte uvést jeho původní hodnotu před zlevněním. Ta se určuje jako nejnižší cena, za kterou jste produkt nabízeli v posledních 30 dnech. To platí při prodeji online, v kamenné prodejně i pro všechna reklamní sdělení. Cílem je zabránit účelovému navyšování cen před slevovou akcí a lákání zákazníka na slevu, která ve skutečnosti slevou není,“ informuje Tomáš Zadák, CEO & client partner Ler Studio (na obrázku vpravo).

Jak vypočítat správně cenu před slevou?

Jestliže u vás dochází ke změnám cen produktů častěji než po 30 dnech, musíte si ale dát velký pozor, abyste uvedli správně hodnotu před slevou. Pokud jste postupně zlevňovali a zdražovali, jakmile se rozhodnete nějaký produkt nabízet se slevou, musíte jako původní hodnotu uvést nejnižší cenu, za kterou jste ho nabízeli za posledních 30 dnů. Hodnotu určuje vaše nabídka nikoli původní cena od výrobce nebo nabídka konkurence.

Příklad: Cena, za kterou jste začali produkt nabízet, byla 1000 korun, následně jste ho po 15 dnech zlevnili na 600 korun a za dalších 15 dní pak zdražili na 800 korun. Pokud se nyní rozhodnete v následujících 30 dnech nabízet produkt se slevou, musíte uvést původní hodnotu ve výši 600 korun. Po uplynutí této uvedené lhůty to bude 800 korun.

Pro koho to neplatí

Výjimka platí pro zboží podléhající rychlé zkáze nebo s krátkou dobou spotřeby. Toto nařízení se také netýká služeb, nehmotných výrobků a B2B sektoru. Dále se nevztahuje na slevy v rámci věrnostních programů a individuálních nabídek. Nepleťte si individuální nabídky s personalizovanými cenami, této praktiky se novela také týká a dočtete se o ní níže.

Nepokoušejte se nařízení obejít nahrazením slova „sleva“ něčím jako akce, speciální nabídka, cenový trhák, výprodej a podobně. Pravidla platí pro jakkoliv pojmenovanou cenovou nabídku. Je také zakázáno uvádět nový produkt rovnou ve slevě. Budete ho muset nabízet nejdříve jako standardní nabídku. Nemusí to být zmiňovaných 30 dní, ale musí být patrné, že jste produkt nabízeli za cenu, ze které nyní vypočítáváte slevu. „Pokud jste dosud slevové akce dělali nahodile, nyní je budete muset plánovat s ohledem na 30denní lhůtu a evidovat změny v cenách produktů,“ upřesňuje Tomáš Zadák.

Personalizované ceny

Dalším bodem novely je povinnost informovat zákazníky, že používáte na e-shopu automatizované nabízení cen podle nákupního chování. To znamená, že stejný produkt je nabízen různým uživatelům za odlišnou cenu. Nejčastěji tuto praktiku používají aerolinky a další společnosti prodávající letenky. Cena se mění podle toho, kolikrát jste si nabídku prohlédli, odkud jste na web přišli a podobně. Není to zakázané, ale máte povinnost o tomto způsobu nabízení cen své zákazníky informovat.

Například: Upozorňujeme, že cena za zboží je přizpůsobována na základě automatizovaného sestavování profilu chování spotřebitelů. Aktuální nabídku ovlivňuje, kolikrát jste navštívili detail vybraného produktu.

Konec falešných recenzí

Další zásadní novinkou je povinnost ověřovat, odkud jsou hodnocení a recenze, které uvádíte na svých webových stránkách. Způsob ověřování je na vás, ale jakmile někde prezentujete hodnocení od zákazníků, musíte uvést, zda jsou od skutečných zákazníků a vysvětlit jakým způsobem je ověřujete. To se týká také převzatých recenzí například z Googlu, Seznamu, zbožových srovnávačů a sociálních sítí.

Je také zakázáno odstraňovat negativní recenze nebo je záměrně upravovat, aby vypadaly pozitivněji. Nesmíte ani někomu zadávat, aby u vás nakoupil a udělal recenzi. Pokud zveřejňujete takto získané recenze, musí být označené jako placené či sponzorované.

Jaké máte možnosti?

- Recenze vůbec neuvádět.

- Uvádět je a informovat, že nejsou ověřené.

- Zveřejňovat a ověřovat.

To, že jsou recenze ověřené, musíte být schopni v případě kontroly prokázat doložením konkrétní objednávky, jinak vám hrozí pokuta až pět milionů korun. Jestliže budete recenze ověřovat, nezapomeňte na web, například do obchodních podmínek, doplnit informace, jak je ověřujete. Pokud chcete zveřejňovat pouze některé, musíte uvést, jakým způsobem je třídíte.

Tlačítková novela

Tato změna není úplnou novinkou, mluví se o ní již dlouho, platí ale společně s ostatními změnami od 6. 1. 2023. Jedná se o povinnost upozornit zákazníka, že kliknutím na tlačítko v posledním kroku košíku dokončí objednávku a bude po něm vyžadována platba. „Tlačítko musíte pojmenovat ‚objednávka zavazující k platbě‘ nebo alternativou, ze které ale musí být jasné, že kliknutím se zákazník zavazuje objednávku zaplatit,“ doplňuje Tomáš Zadák.

V případě, že nebude tlačítko správně pojmenované, je takto uzavřená kupní smlouva neplatná. To znamená, že spotřebitel není povinen objednávku zaplatit a vy naopak nejste povinni ji dodat. Neberte to rozhodně jako možnost nechat si otevřené dveře k nedodání zboží. Pokud na vás přijde ČOI, dostanete pokutu opět až do výše pěti milionů korun.

Příklady povoleného tlačítka

- Kupte nyní.

- Zaplaťte nyní.

- Objednat a zaplatit.

Automatické zaškrtávání polí

Nově se také zakazuje přednastavení zaškrtávací polí. Primárně se jedná o volitelné doplňkové služby typu prodloužená záruka, pojištění zásilky a podobně. Není povoleno ani automaticky zaškrtnout souhlas s obchodními podmínkami nebo zasíláním marketingových sdělení.

A jaká jsou očekávání letošních vánočních prodejů?

O tom, jak publikovat slevové ceny, sdělit pravdivé recenze a jak přednastavit tlačítka tedy víte. A jak se vám letos s dodržováním výše popsaných pravidel a doporučení tedy bude v předvánoční době prodávat? Obchodníci se připravují na vánoční nakupování, rekordní tržby ale přitom neočekávají.

Propad maloobchodních tržeb v České republice je znepokojujícím indikátorem současného ekonomického stavu. Jejich zvýšená míra poklesu v srpnu o 2,8 procenta oproti předchozím 2,1 procentům v červenci poukazuje na postupující obtíže, kterým čelí maloobchodní sektor. Letošní vánoční období pravděpodobně nepřinese rekordní tržby, tak jak jsme byli doposud zvyklí. Očekává se tedy náročné období pro maloobchodníky, kteří budou muset být mimořádně kreativní a flexibilní, aby přežili tento konkurenční boj a oslovili vybíravého zákazníka.

Nárůst cen a zákaznická očekávání

Průměrná cena objednávky klesla pod 1 400 korun, což je důležitý faktor, kromě samotného poklesu obratu. Změna v nákupním chování Čechů je patrná – stále více lidí nakupuje online zboží z kategorií s nižší hodnotou, které si pravidelně pořizují. Z obavy před vysokými cenami odkládají své nákupy, aktivně hledají výhodné nabídky, a i při nákupu levnějších produktů čekají na slevové akce: „Je cítit, že nás dohání krize. Loni měli lidé ještě úspory, letos mnohým docházejí nebo už došly. Kdo úspory má, šetří si je na horší časy. Proto očekáváme, že lidé budou nakupovat spíše rozumem a nezbytné věci si často odpustí,“ komentuje situaci Ondřej Tyleček, generální ředitel reklamní a kreativní agentury Fairy Tailors (na fotografii vpravo).

Tato proměna dle partnera reklamní agentury Contexto Tomáše Vacka (na obrázku vpravo) naznačuje posun k zodpovědnému a uvážlivějšímu přístupu k nakupování, kde lidé dbají na kvalitu a smysluplnost svých nákupních rozhodnutí: „Lidé jsou v nakupování daleko ostražitější a více si vybírají. Také je vidět – dle dat od Heureka Group –, že lidé mění své chování a více nakupují na e-shopech zboží denní spotřeby a viditelně se snižuje nákup velkých věcí.”

Kamenný Obchod versus e-shop: boj o českého zákazníka

Klasické kamenné obchody s jejich osobním přístupem mají své místo a věrné zákazníky, ale na druhé straně e-shopy nabízejí pohodlí online nákupů a bezpečnost. Toto soupeření mezi fyzickými prostory a digitálními platformami je středem pozornosti, přičemž obě strany hledají cestu, jak uspět v proměnlivém světě obchodu.

„Netvrdil bych, že na tom bude někdo lépe, tlak a obezřetnost spotřebitelů se bude odehrávat jak v e-commerce tak i klasickém retailu. Co bych očekával je to, že se ještě více budou rozevírat nůžky mezi osvědčenými velkými hráči, jako je Alza či Allegro, kteří mají důvěru spotřebitelů a zdroje jak na růst doplňkových služeb, tak i na práci s cenou a vytvoření tak velkého tlaku na menší hráče, které se dále budou snažit z trhu vytlačit a převzít jejich spotřebitele,“ říká Tomáš Vacek.

Očekávání spotřebitelů se mění, ekonomické podmínky jsou nejjistější než kdy dříve a digitální technologie zrychlují tempo proměn v obchodním prostředí.

„Hutní a stavební materiály zažívají pokles a lidé více přemýšlejí nad investicemi do bydlení. I přes pokles trhu nečeká nás žádný propad tržeb, protože jsme na trhu relativně krátce a stále rosteme. Díky tomu, že jsme e-shop, máme výhodu. Online obchody stále prosperují, zatímco klasické kamenné obchody mohou mít větší potíže v důsledku současných změn v nákupních preferencích zákazníků,“ sdílí své zkušenosti Patrik Duda, CEO společnosti Atreon (na obrázku vpravo), která dodává hutní materiály nejen pro firmy, ale i pro kutily.

Ekonomie Vánoc

Letošní vánoční období nebude zřejmě přinášet rekordní výnosy, jak jsme byli zvyklí v minulosti. Naopak, e-shopy budou čelit tvrdé konkurenci, kde každý zákazník a každá koruna budou mít zásadní význam: „V Česku je velká konkurence, v které uspět není vůbec jednoduché. Toto vede k trvale zvyšující se kvalitě a rozšiřování doprovodných služeb u řady e-shopů. To je samozřejmě dobrá zpráva pro zákazníky, nicméně zároveň to zvyšuje tlak na provozovatele a probojovat se tak mezi úspěšné a profitabilní e-shopy je čím dále těžší. V Q3 2023 klesl ve srovnání s rokem 2022 obrat v commerce o 11 %. Dá se tedy očekávat, že letošní výnosy opravdu nebudou ty, kdy se budou lámat rekordy v tržbách. Naopak o každého zákazníka a jeho každou korunu se budou muset e-shopy poprat, “ potvrzuje Tomáš Vacek.

Opačnou situaci popisuje Patrik Duda, zakladatel podniku Naughty Harbor: „Přestože mnozí očekávali propady tržeb, v našem případě je situace opačná. Navzdory tomu, že nabízíme poměrně nákladný produkt s průměrnou pořizovací cenou kolem 50 000 Kč, naše tržby meziročně vzrostly o 26 %. Existuje obava, že nadcházející Vánoce budou patřit k těm nejchudším, ale naše statistiky naznačují opak. Zřejmě se jedná o povahu našich produktů, které mohou pomoci zlepšit náladu a pomoct v boji s depresemi. Lidé jsou ochotni investovat do výrobků, které jim mohou poskytnout emocionální podporu.“

„Mnozí se ale nevzdají bohatých Vánoc, i kdyby měly být na dluh,“ souhlasí Ondřej Tyleček. Přestože se svět kolem nás mění a ekonomické výzvy mohou způsobit určité obavy je pozoruhodné, že i když mnozí čelí finančním těžkostem, mnoho lidí se nevzdá myšlenky na bohaté Vánoce. Očekáváme, že toto přání po bohatých Vánocích vedle sebe přinese i nárůst odložených plateb, úvěrů a podobných finančních produktů.