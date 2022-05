Dopady nové oznamovací povinnosti DAC VII na provozovatele webů a prodejce

Matúš Karafa (37) stojí za projekty jako Feedo, Peevo, Juring nebo Urban Farmers. Nyní přichází naučit Slováky vracet knížky do oběhu. Sedm let působil jako spoluzakladatel a CEO jednoho z největších e-shopů s dětským zbožím Feedo.cz, který vybudoval a dostal na obrat přes 600 milionů korun. Následně na to navázal řadou projektů, jako třeba inovativní rozvoz točeného piva Peevo.cz v době pandemie či stavba hydroponické farmy v rámci projektu Urban Farmers. Nyní bude působit jako CEO slovenské pobočky knižního secondhandu Knihobot.cz a bude zodpovědný za kompletní rozjezd lokálního trhu, stavbu týmu, přípravu marketingových kampaní a zajištění kontaktních míst pro zákazníky ve formě vlastní výdejny v Bratislavě nebo sítě partnerů, u kterých bude možné nechávat přečtené knihy.