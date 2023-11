Doručovací boxy usnadní cestu vašeho zboží k zákazníkovi i tam, kde to byl neřešitelný problém

Ale máme pozitivní zprávu. Obliba automatických vyzvedávacích míst prudce roste – a o tom svědčí i to, že v mnoha případech balík není možné doručit do automatického boxu Alzy, Packety nebo DPD či dalších dopravců, protože jsou stále přeplněné zasílaným zbožím. O to více vás možná potěší zpráva o tom, že společnost OX Point, provozující více než 300 zásilkových boxů po celém Česku, nově buduje ve spolupráci s obcemi síť samoobslužných chytrých boxů i v místech, kde neexistuje stálá doručovací služba. Místním tak končí nutnost cesty pro zásilky na poštu do jiné obce a následné dlouhé čekání ve frontách.





„Díky projektu OX Point pro moderní obce můžeme nabídnout obyvatelům v menších obcích moderní a dostupné služby, které zvyšují komfort jejich života. Zásilky si mohou vyzvednout kdykoli v průběhu dne, bez nutnosti jezdit do nejbližší, často velmi vytížené pošty. Obce navíc nemají žádné starosti s instalací, provozem ani servisem boxů, tudíž je to pro ně výhodné řešení,“ říká spolumajitel OX Point a předseda představenstva Conteg Group Vít Voláček s tím, že OX Point stojí za výrobou, provozem i vývojem softwaru boxů pro města a obce, a nabízí jim tak výhodné řešení na klíč.

Pro obyvatele obcí bez stálé doručovací služby je vyzvedávání zásilek mnohdy časově náročný a nepříjemný proces. Chytré boxy jim tak ušetří cesty na poštu do okolních měst i čekání ve frontách. Obzvláště užitečné jsou tyto služby pro seniory, kteří se často na poštu sami nedostanou. A to může být i příčinou jejich sníženého zájmu o objednávání zboří zasilatelskou formou.

Samoobslužné boxy nabízejí nejen nepřetržitý výdej balíkových zásilek, ale také krátkodobou úschovu věcí a předávání zásilek napřímo mezi občany, úředníky nebo mezi obcí a občany. Počet služeb společnost navíc plánuje rozšiřovat. „Lidem ve spolupráci s Českou poštou chceme umožnit také odesílání balíkových zásilek či odesílání a přijímání doporučených dopisů. Instalací schránky by tak obec zajistila občanům poštovní služby přímo v místě bydliště. Vracíme tím život do obcí,“ říká o budoucnosti boxů Voláček.

Od spuštění projektu už OX Point za měsíc instaloval boxy například ve Velkém Luhu a Seleticích a další desítky připravuje k instalaci. „Ročně plánujeme instalovat stovky obecních boxů. Do pěti let očekáváme, že obsadíme větší procento obcí do 2000 obyvatel,“ míní Voláček.

„OX Box je pro naši obec velkým přínosem, protože jsme s provozem maximálně spokojeni a rádi, že ho u nás máme. Rádi ho využijeme i jako elektronickou úřední desku. Oceňuju i ochotu a vstřícnost při instalaci boxu,“ řekla starostka Velkého Luhu Jiřina Vrábelová.

Kromě samoobslužných zásilkových boxů společnost OX Point nyní rozvíjí síť úschoven, které jsou dostupné už na pěti nádražích v Praze, Ostravě, Liberci, Plzni a v Českých Budějovicích – a brzy k nim přibude šestá v Olomouci. Jejich výhodou je možnost krátkodobého i dlouhodobého pronájmu a snadné otevření pomocí PIN kódu, který lze sdílet mezi více lidmi. Umožňují tedy schránku také využít k bezpečnému předávání věcí.