Dramatický růst cen skladů v Česku narazil na strop, poptávka klesá

Na pozici šéfky marketingu společnosti Mailkit nastoupila Zuzana Skácelová. Dříve působila ve společnosti KOUKAAM Distribution, kde zastávala stejnou pozici. Zuzana se zaměří na posilování značky Mailkit na tuzemském i zahraničním trhu. „Mailkit je ryze česká firma s téměř 20letou historií. Její přidaná hodnota je ve vlastním vývoji, infrastruktuře a jedinečném expertním know-how. Je to špička v oboru a mezi její klienty patří řada velkých společností jako Škoda Auto, Notino nebo Lekarna.cz. I tak si dokázala udržet minimalistickou organizační strukturu, a to mě na Mailkitu nejvíc baví,“ říká Zuzana Skácelová, nová marketingová manažerka a doplňuje: „Paradoxně je Mailkit známější v odborných kruzích v zahraničí než u nás a na Slovensku. To vnímám jako velký deficit, který chci změnit. Chtěla bych, aby když se řekne kvalitní a spolehlivý nástroj pro e-mailovou a SMS komunikaci, aby měl každý na mysli jako první společnost Mailkit.“