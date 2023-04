Důležitá norma o bezpečnosti informací ČSN ISO/IEC 27002 poradí co dělat, nyní je i v češtině

„Důvěra v českou ekonomiku již druhý měsíc za sebou roste. Index důvěry se v březnu zvýšil na hodnotu 97,2. Je to další pozitivní signál, že by ve druhém čtvrtletí mohl nastat v klíčových ekonomických indikátorech obrat k lepšímu. V březnu přitom současně rostly oba ukazatele důvěry v ekonomiku – podnikatelů i spotřebitelů. Roli ve změně sentimentu firem i domácností hrají nepochybně slábnoucí inflační tlaky. Pro oživení české ekonomiky, tažené tradičně domácí poptávkou, je dobrá zpráva i to, že se meziměsíčně snížil počet spotřebitelů, kteří nepovažují současnou dobu za vhodnou k pořizování velkých nákupů,“ uvedl partner poradenské skupiny Moore Czech Republic Petr Kymlička. „Nicméně pro budoucí růst a expanzi českých firem je stále limitující nedostatek kvalifikované pracovní síly. I v době recese firmy držely vysokou zaměstnanost a nedošlo k výraznějším změnám na trhu práce.“