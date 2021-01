eDoCat ve společnosti Sanela: Desetitisíce dokumentů a automatická workflow

Jihomoravský Kyjov se chystá na oficiální start projektu na oživení lokální ekonomiky Corrency, který přichází s myšlenkou unikátní měny corrent. Původně plánované zahájení se odsouvá z důvodu uzamčení české ekonomiky na okamžik, kdy se zmírní skóre Protiepidemického systému České republiky (PES) z aktuálního stavu 5 na stupeň 3. V prosinci se již začaly stovky občanů a desítky kyjovských obchodníků registrovat do pilotního projektu Corrency. Plánovaný start 11. 1. 2021 však zastavil PES 5. Zaplatit correntem bude možné jakmile, se epidemiologická situace zlepší a obchody a služby se v Kyjově otevřou. Registrace do pilotu bude nadále pokračovat. Během měsíce se přihlásilo o příspěvek ve výši 400 korun ve formě correntů 600 obyvatel Kyjova. Celková kapacita obyvatel, kteří jej mohou využít, je 2000, obchodníků se zatím zapojilo téměř třicet. Od místní prodejny biopotravin, lékárny, několika kaváren, papírnictví, přes obchod s látkami a opravnu aut, po nejrůznější poskytovatele služeb včetně kadeřnictví a masáží. Pamětníkům to možná připomene nouzovky (Notgeld), které instituce a obce vydávaly ve chvílích politické a ekonomické krize.