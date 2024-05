ESG v praxi: Diverzita, inkluze a energetická efektivita jako hnací síla změn

Vysoká cena za licence pro využívání globálních komunikačních a kancelářských platforem vede IT manažery českých firem k hledání alternativních řešení. Z průzkumu agentury Ipsos pro společnost IceWarp vyplynulo, že tři čtvrtiny oslovených manažerů by se nerozpakovaly opustit Google Workspace nebo Microsoft 365, pokud by je alternativní služba s podobnými funkcemi vyšla levněji. Rozhodně by tak učinilo 21,4 % dotázaných, spíše by se pro takovou změnu vyslovilo 53,6 % respondentů. Průzkumu se ve dnech 26. až 30. dubna 2024 zúčastnilo 1050 respondentů ve věku 18 až 65 let z celé České republiky.